Schönwald Drei Gemeinden planen gemeinsame Wasserversorgung

Der Gemeinderat von Schönwald befasst sich mit der interkommunalen Wasserversorgung und stellt fest, dass Firmen volle Bücher haben und wenig Interesse zeigen, auch die Zuschüsse gibt es wohl nicht en bloc.

Schönwald – Nach einem ungewöhnlich lange dauernden Außentermin in der Schule verlief die weitere Sitzung des Schönwälder Gemeinderats zügig, zumal es in mehreren Fällen nur mehr um die Beschlussfassung länger bekannter Themen ging. Zunächst begrüßte Bürgermeister Christian Wörpel Lothar Müller vom Ingenieurbüro Manzke und Müller aus Freiburg, das mit dem Aufbau der interkommunalen Wasserversorgung zwischen den Gemeinden Schönwald und Schonach und der Stadt Furtwangen befasst ist. Thema war der Neubau des Übergabebehälters Katharinenhöhe sowie der Druckerhöhungsanlage Altes Schulhaus auf Gemarkung Furtwangen.

„Da die Hauptbaulast auf unserer Gemarkung liegt, laufen alle entsprechenden Baugesuche über uns, am Ende werden die Kosten auf alle Beteiligten nach einem bestimmten Schlüssel aufgeteilt“, betonte zunächst der Bürgermeister, da es anscheinend schon Befürchtungen gegeben hatte, dass man für Schonach oder Furtwangen Kosten übernehmen wolle. Leider seien die Baufirmen derzeit ganz offensichtlich gut ausgelastet, stellte der Bauingenieur fest. Dies zeige sich an zwei Dingen: Es gebe wenige Interessenten an den Aufträgen – und die Kalkulationen seien entsprechend eher großzügig. Dennoch konnte er zumindest Angebote vorlegen, die aber teils deutlich oberhalb der veranschlagten Kosten lagen.

Auf der Katharinenhöhe soll zunächst ein Übergabebehälter entstehen, der zwei Trinkwasserbehälter aus Edelstahl enthalte. Dazu soll später im Endausbau die „Aquavilla“ Zugriff zur direkten Fernsteuerung bekommen. Die Aushub- und Stahlbetonarbeiten sowie die Herstellung der Außenflächen und den Anschluss der bereits bis kurz vor das Gebäude verlegten Ver- und Entsorgungsleitungen wird als günstigste Bieterin die Furtwanger Firma Hermann zu einem Angebotspreis von brutto 207 393 Euro durchführen – veranschlagt waren 185 000 Euro. Diese Firma wird auch das kleine Gebäude für die Druckerhöhungsanlage übernehmen, hier liege man allerdings mit 33 913 Euro im Kostenrahmen.

Minimal günstiger als geplant liegen die beiden Trinkwasserbehälter aus Edelstahl, die Ende April per Schwertransport komplett angeliefert werden sollen. Die Firma Hydro-Elektrik aus Ravensburg werde sie im Hause anfertigen und dann auf den Weg schicken. Mit 110 541 Euro liege man minimal unter der veranschlagten Summe von 114 240 Euro. Auch bei den Zimmermannsarbeiten konnte man im Kostenrahmen bleiben – 48 048 Euro verlange die günstigste Bieterin, die Firma Hettich Holzbau aus Schonach. Die Dachdecker- und Blechnerarbeiten gehen für 19 726 Euro an die Firma Kammerer aus Furtwangen. Alle Gewerke wurden einstimmig vergeben.

Zugleich verabschiedete das Gremium, ebenso einstimmig, die öffentlich-rechtlichen Verträge zur Sicherung der Wasserversorgung mit den vorgenannten Kommunen – wobei es einen gemeinsamen Vertrag aller drei Gemeinden sowie einen weiteren zur Lieferung nach Schonach gibt. Ein Bürger, offensichtlich aus dem Weißenbacher Tal, das bald von der Furtwanger Lieferung profitieren soll, wollte wissen, wann dies der Fall sein wird. „Wir haben derzeit die Zuschussanträge am Laufen“, versicherte ihm Kämmerer Harald Hafner. Er könne aber nicht sagen, ob noch in diesem Jahr etwas gehe. „Es kann sogar sein, dass wir die Zuschüsse nicht komplett, sondern in zwei oder drei Raten bekommen, dann wird sich das bis 2019 oder noch länger hinziehen, bis alle Gebäude angeschlossen sind“, gab er zu bedenken. Zugleich würden auch die Leerrohre für schnelles Internet verlegt, versprach der Bürgermeister.