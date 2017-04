Schönwald Der FC Schönwald gibt sich eine neue Vereinsstruktur

Fünf gleichberechtigte Vorsitzende leiten künftig die Geschicke der Sportler. Der neue Pächter für das Clubhaus beginnt nach Ostern.

Eine kleine, aber grundlegende Satzungsänderung, die einen komplett veränderten Vorstand bedingte, sowie herausragende Ehrungen prägten die 96. Jahreshauptversammlung des FC 1921 Schönwald. Die stellvertretende Vorsitzende Marion Burger leitete die Sitzung.

Lob gab es für das aktive Rentnerteam, das unter der Organisation von Felix Thurner viel geleistet habe beim Umbau des Clubhauses, das am Karfreitag eingeweiht werden soll. Kurzfristig habe man einen neuen Pächter gefunden, der nach dem Osterwochenende beginnen will.

Für ihren beruflich verhinderten Mann Felix zeigte Tina Hirt auf, dass der Verein bereits 112 500 Euro der vereinbarten Pacht an die Gemeinde bezahlt habe. Die Kassenlage sei zufriedenstellend, allerdings werde man die weiteren Zahlungen nicht in derselben hohen Frequenz weiterführen können.

Laut dem Spielausschussvorsitzenden Florian Dold ist die erste Mannschaft auf einem recht ordentlichen Weg. Zuletzt hatte man zwei Aufstiegsfavoriten jeweils ein Unentschieden abgetrotzt. Er konnte dem saisonübergreifend besten Torschützen Julian Kaiser zu 26 Toren gratulieren, in der zweiten Mannschaft stellte Schiedsrichter Jürgen Schätzle in nur drei Spielen mit acht Toren den Schützenkönig. „Den könnten wir jede Woche brauchen“, äußerte sich der sportliche Leiter Klaus-Peter Bach. Er machte den mangelnden Erfolg der ersten Mannschaft in der Hauptsache am enormen Verletzungspech fest. Zugleich freute er sich darauf, gemeinsam in einem Leitungsteam die Jugendabteilung mitgestalten zu können.

Noch-Jugendleiterin Tina Hirt berichtete von den Schwierigkeiten, die durch Spielgemeinschaften entstehen, die teilweise im Großraum Triberg mit vier Mannschaftsteilen entstünden. Sie freute sich über eine eigene E-Jugend-Mannschaft, die ohne Spielgemeinschaft auskomme. Auch die F-Junioren spielten ihre Fairplay-Spieltage ohne Spielgemeinschaft, die Bambini blieben noch ohne praktische Erfahrung.

Siegfried Burger konnte Ehrungen aussprechen. Die 100-Spiele-Marke haben Julika Dold und Lisa Burger durchbrochen. Lisa ist zudem Torschützenkönigin mit zwölf Treffern. 200 Spiele hat Sabrina Burger für den Verein absolviert. Über Spieleinsätze bis hin zu den A-Junioren-Bundesligisten (Jürgen Schätzle) berichtete Schiedsrichter Jonas Hirt. Beide seien in der Verbandsliga angekommen und „winkten“ in der Oberliga. Mit zum Erfolg trugen auch José Allende und Michael Feiß bei, die dem Verein eine Strafe wegen fehlender Schiris ersparten.

Den Wahlen ging eine „Weiterentwicklung der Vereinsstruktur“, mithin eine Änderung der Satzung, voraus, die einstimmig angenommen wurde. Damit ergab sich ein völlig anderes Bild des Vorstands. Fünf gleichberechtigte Vorsitzende bestimmen in den nächsten Jahren die Geschicke des Vereins. Jeder ist für ein bestimmtes Sachgebiet verantwortlich. Steven Barthel ist nun für Marketing und Veranstaltungen zuständig, Christian Duffner betreut den Sport, Marion Burger die Liegenschaften. Felix Hirt ist Vorstand Finanzen und die bisherige Schriftführerin Andrea Limani ist für die Mitgliederverwaltung zuständig.

An Stelle der bisherigen Ausschüsse tritt ein Bereichsleiter, der sich Helfer hinzuziehen kann. Für die Aktiven ist dies Alexander Schätzle. anstelle des bisherigen Spielausschusses tritt Florian Dold als Administrator. Siegfried Burger betreut nach wie vor die aktiven Damen. In der Bereichsleitung Jugend übernehmen allerdings wegen der Komplexität durch die Spielgemeinschaften gemeinsam mit Michaela Schätzle vier weitere Leiter Verantwortung, Anne Schmidt, Brigitte Schätzle, Klaus-Peter Bach und Julia Winter. Erich Renner bleibt Ehrenamtsbeauftragter, fünf Beiräte stehen dem Vorstand zur Verfügung: Jürgen Dannecker, Markus Dorer, Gertrud Grieshaber-Kienzler, Siegfried Lieckfeldt und Norbert Fehrenbach.