Schönwald Campingplatz entsteht am Waldrand

Das Ehepaar Hardt setzt seine Vorstellungen um: In Schönwald wird aus dem alten Tennisheim die Rezeption und Anlaufstelle des neuen Campingplatzes, der direkt am Waldrand liegt.

Schönwald – Hinter dem Sportplatz in Schönwald befindet sich seit Kurzem das „Lynx Camp & Camping Resort“. Das Ehepaar Hardt erfüllt sich mit dem Projekt einen Traum – und möchte der Gemeinde dafür auch etwas zurückgeben.

Alles begann mit einem Spaziergang durch Schönwald. Als das Ehepaar Hardt an einem alten Tennisplatz vorbeikam, schien es, als hätte dieses Stück Land auf sie gewartet. „Es war, wie wenn der Deckel zum Topf kommt“, sagt Nicole Ellen Hardt. Im Juni 2016 war sie mit ihrer kleinen Familie vom Bodensee in den Schwarzwald gezogen. Schon lange hatten sie und ihr Mann Sven Hardt die Idee, ein Camp für Künstler anzubieten.

Doch das eine Mal wollte es mit dem Grundstück nicht klappen, dann wiederum gab es Probleme mit dem Verpächter. In Schönwald lief das alles anders. „Ein Wort ergab das andere“, sagt Sven Hardt rückblickend. Das Ehepaar fackelte nicht lange und machte Nägel mit Köpfen: Bürgermeister und Gemeinderat zeigten sich mit ihrer finalen Idee, einen Campingplatz zu eröffnen, einverstanden. Am Rande des Waldes, in der Nähe des FC-Sportplatzes haben sich die Hardts nun also ihren Traum erfüllt. Nachdem der Schnee geschmolzen war, begannen die Bauarbeiten. Das alte Tennisheim wurde umgebaut. Dort sind nun Sanitäranlagen, Spülmöglichkeiten und die Rezeption zu finden. Die Gemeinde übernahm die kompletten Erdarbeiten, danach war das Ehepaar gefragt. Momentan gibt es sechs Stellplätze, ein erster Testlauf wurde an Pfingsten gestartet. „Wir waren voll belegt“, sagt Sven Hardt.

Der Umbau des alten Areals in einen Campingplatz ist in vier Planungsphasen unterteilt. Die ersten beiden dieser Phasen wurden bereits vom Gemeinderat abgenickt. Die vorhandenen sechs Stellplätze sollen auf 21 erweitert werden, hinzu kommt laut Sven Hardt noch ein Kinderspielplatz sowie ein eingezäunter Hundespielplatz, auf dem sich die Vierbeiner austoben können. Die dritte und vierte Phase müssen im Detail noch erörtert werden, manches ist noch Zukunftsmusik. An Ideen mangelt es dem Ehepaar allerdings nicht.

Das Ehepaar, das selbst viel und oft mit der Familie campen war, setzt bei seinem Angebot auf Nachhaltigkeit und die Verbundenheit mit der Natur. Wo es möglich ist, sollen nachwachsende Ressourcen eingesetzt werden: Holz dominiert das Erscheinungsbild. „Viele haben heute das Verständnis für die Natur verloren“, meint Sven Hardt. Man wolle mit seinem Angebot die Gäste, aber auch die regionale Bevölkerung wieder mit der Natur in Verbindung bringen.

Zurück zu den Wurzeln – das ist nicht nur eine der Ideen, auf die das Lynx Camp & Camping Resort aufbaut, sondern trifft auch auf die Geschäftsführerin des neuen Campingsplatzes in Schönwald zu.

Denn Nicole Ellen Hardt ist mit der Region tief verwurzelt: Geboren ist sie in Furtwangen, in St. Georgen aufgewachsen. Ihre Großmutter ist gebürtige Tribergerin, der Großvater kommt aus Schonach. „Und die ganz tiefen Wurzeln liegen in Schönwald“, resümiert sie ihre Familiengeschichte.

Den Campingplatz sieht das Ehepaar als Bereicherung für Schönwald. „Wir wollen Familien hierher bekommen, die dann auch das ganze Angebot in Anspruch nehmen“, sagt Nicole Ellen Hardt im Bezug auf die Aktivitäten in und um Schönwald. Und ihr Mann ergänzt: „Wenn wir nur ein Stück davon an die Gemeinde zurückgeben können, was uns gegeben wurde, sind wir glücklich.“

