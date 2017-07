Schönwald Camp für Winterfreunde

Vom 13. bis 15. Januar schlagen Gäste die Zelte auf

Schönwald – Schönwald bietet wieder ein Wintercamp an. Vom 13. bis 15. Januar können Winterfreunde in und mit der Natur den Winter genießen. Übernachtet wird in selbst mitgebrachten Zelten auf dem Freibadgelände beim Dobel-Skilift und unmittelbar beim Loipeneinstieg.

In Zusammenarbeit mit einem Sportfachgeschäft wird es eine Ausstellung von Zelten geben, in denen auch Übernachtungen möglich sind. Zudem können die Teilnehmer einen Kurs im Iglu bauen buchen und anschließend darin übernachten. Neben Langlauf und Alpin-Ski bietet sich den Wintercampern die Möglichkeit zu Schneeschuhtouren oder ausgedehnten Winterwanderungen auf präparierten Wegen. Die Sektion Schwarzwald des Deutschen Alpenvereins bietet geführte Touren mit interessanten Kursen an. Zudem haben Teilnehmer vor Ort die Möglichkeit Skikurse zu buchen.

Für heimelige Camp-Atmosphäre sorgen ein Lagerfeuer und Musik. Nach einer Ski- oder Schneeschuhtour können die Teilnehmer sich im warmen Wasser des Freiluft Badezubers entspannen. Für Interessierte besteht die Möglichkeit, Einblicke in die Pistenpflege zu bekommen, selbstverständlich mit Gelegenheit zur Mitfahrt im Pistenbully. Sie können zum Musher werden und Schlittenhundefahren mit einem Profi.

Informationen im Internet: