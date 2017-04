Schönwald Beiträge neu geregelt

Erhöhungen beim Fußballclub in der Versammlung beschlossen.

Schönwald (hjk) Ebenfalls beschlossen wurden in der Hauptversammlung des FC Schönwald mit 506 Mitgliedern die Beitragssätze. Gleich blieben die Passiven-Beiträge mit 35 Euro pro Jahr. Bis zum Alter von 18 Jahren bezahlen Mitglieder künftig 30 Euro (vorher 25), ab 18 Jahren steigt der Beitrag von 35 auf 55 Euro. Der bisher gestaffelte Beitrag (40 Euro ohne Kinder, 45 mit einem Kind, 50 Euro mit zwei Kindern) entspreche allerdings in keiner Weise den tatsächlichen Gegebenheiten, daher werde der Beitrag alle Familien auf 90 Euro festgesetzt. Juristische Personen, also Firmen, würden mit 250 Euro zur Kasse gebeten. Bei etlichen Enthaltungen gab es keine Gegenstimme, ab 1. Januar 2018 treten die neuen Beiträge in Kraft.