Schönwald Beim Ponyreiten funkt es auf den ersten Blick

Im Schwarzwald findet Marianne Duffner das große Glück, 80. Geburtstag wird heute gefeiert.

Schönwald – Wenn Marianne Duffner in der Tenne des Reinertonishofes heute ihren 80. Geburtstag feiert, können ihr neben Ehemann Lukas elf Kinder, 18 Enkelkinder und fünf Urenkel gratulieren. „Ich lebte 40 Jahre in der Großstadt und 40 Jahre in Schönwald, aber nicht im Rheinland, sondern im Schwarzwald habe ich das große Glück und die besten Freunde gefunden“, erzählt die Seniorin mit strahlendem Blick.

Geboren ist sie am 24. März 1937 in Düsseldorf als Tochter des Ehepaares Helene und Paul Nieder. Sie war das Nesthäkchen und wuchs mit Schwester Helga und Bruder Rudolf auf. Nach der Schulzeit absolvierte Marianne Elisabeth Nieder eine kaufmännische Lehre und arbeitete danach als Sekretärin. Mit 22 Jahren heiratete sie und bekam in den folgenden Jahren eine Tochter und einen Sohn. Da ihr Mann im Ausland arbeitete, kümmerte sich Marianne Warden als Alleinerzieherin liebevoll um die beiden Kinder Ute und Ulrich. Aus diesem Grund machte sie auch im Sommer 1976 zum ersten Mal Urlaub im Schwarzwald.

Der Arzt des 13-jährigen Ulrich hatte zur Luftveränderung in einer Höhe von 1000 Metern geraten. „Das Wort Schönwald hat mir so gut gefallen, darum habe ich dort eine Ferienwohnung gebucht“, erzählt die Jubilarin. Gleich am ersten Ferientag sei sie mit ihren Kindern vom Dorf durch den „schönen Wald“ ins Schwarzenbachtal hinüber gewandert, weil dort auf dem Hofgelände von Lukas Duffner Ponyreiten angeboten wurde. Die Kinder widmeten sich begeistert den Ponys, während Marianne Warden einige Worte mit dem Hofbesitzer wechselte. Dabei blickte sie ihm ein wenig zu tief in die Augen, so dass der Funke sofort übersprang. „Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick“, versichert die gebürtige Düsseldorferin.

Sie wollte eigentlich nicht auf Dauer in einem kleinen Dorf wohnen, aber der Wahl-Schönwälder Lukas Duffner umwarb sie ausdauernd und stürmisch. Vor wenigen Jahren hatte er seine Frau Alma durch den Tod verloren und seine sieben Kinder hatten keine Mutter mehr. Als die Touristin mit ihren beiden Kindern wieder nach Hause fuhr, besuchte sie der Witwer fast jedes Wochenende. Marianne Warden arbeitete damals im Ministerium von Nordrhein-Westfalen und liebte nicht nur die Großstadt, sondern auch ihre Tätigkeit. Trotzdem kündigte sie ihren Job und ihre Wohnung, um in den Schwarzwald zu ziehen. „Als die Herbstferien begannen, meldete ich meine Kinder in der Schule ab und zog mit ihnen auf den Schneiderjockenhof in Schönwald“, erinnert sich die ehemalige Großstadtpflanze. Mit einem Schlag erbte sie sieben Kinder, von denen schon einige volljährig waren, aber immer noch auf dem Hof lebten. Umgeben von drei Mädchen und sechs Jungen samt vielen Tieren ging ihr die Arbeit nie mehr aus. Doch sie schaffte den Karrieresprung von der Sekretärin zur Bäuerin. Die Hochzeit im Januar 1979 in der katholischen Antoniuskirche war die Krönung ihrer großen Liebe. Das Ehepaar bekam 1981 noch ein gemeinsames Kind, das Mark-Anton getauft wurde. Durch eine Nichte von Marianne Duffner wurde die Familie noch einmal vergrößert.

Die Jubilarin engagierte sich vor allem in der evangelischen Kirche und gehörte dort 24 Jahre lang zum Kirchen-Ältestenrat. Auch politisch folgte sie ihrem Ehemann nach und ließ sich zwei Legislaturperioden für die SPD in den Gemeinderat wählen. Mit dem Sprichwort „Mut macht Mut“ blickt sie vertrauensvoll in die Zukunft.