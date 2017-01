Behörde mahnt Ausgabendisziplin an

Die Aufsichtsbehörde des Landratsamtes genehmigte zwar den Haushalt der Gemeinde Schönwald, mahnt aber Ausgabendisziplin in Sachen Tourismus an.

Schönwald (hjk) Der Haushalt der Gemeinde Schönwald wurde genehmigt durch die Aufsichtsbehörde im Landratsamt. Bereits kurz vor Weihnachten erhielt die Gemeinde die entsprechende schriftliche Genehmigung der Haushaltssatzung, wie Bürgermeister Christian Wörpel in der ersten Sitzung des Gemeinderats im neuen Jahr mitteilte. Kleiner Wermutstropfen: Einmal mehr mahnte die Aufsichtsbehörde Ausgabendisziplin in Sachen Tourismus an, gleichzeitig rief sie dem Kämmerer ins Gedächtnis, dass vor neuen Kreditaufnahmen, die wegen des vorgezogenen Ausbaus des Breitbandnetzes in einem Nachtragshaushalt angedacht war, der „Rückbau“ der allgemeinen Rücklage stehen müsse.