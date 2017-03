Schönwald Auf Schützen kommen hohe Kosten zu

Der Schützenverein Schönwald plant den Anschluss an die Verbandskläranlage. In der Hauptversammlung wurde außerdem Rudi Schätzle erneut zum Vorsitzenden gewählt.

Seine „voraussichtlich letzte Amtszeit“ läutete Oberschützenmeister Rudi Schätzle bei der Hauptversammlung nach Wiedergründung ein. Er wird danach 36 Jahre im Vorstand des Schützenvereins tätig gewesen sein.

In einem ausführlichen Bericht blickte Oberschützenmeister Rudi Schätzle bei der Hauptversammlung auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das letztlich beinahe versehentlich erneut viel Geld kostete, da die Elektronik der Kleinkaliberanlage auszufallen drohte. Rund 30 000 Euro mussten gestemmt werden. „Und damit nicht genug, sollen wir in diesem Jahr auch noch den Anschluss an die Verbandskläranlage stemmen, wieder einmal ist diese Ausgabe nicht geplant“, erklärte er den knapp 60 Mitgliedern, die zur Versammlung gekommen waren, insgesamt hat der Verein 235 Mitglieder. Also gelte es weiter zu arbeiten, weiter zu sparen, da die gewünschten Umkleiden, die Heizung sowie das Dach weiter warten müssten.

Schriftführerin Sandra Storz berichtet auch über die Aktivitäten außerhalb der Schießstände. Die begannen im Februar mit dem Fasnetausklang. Die Schützenwoche sei ebenso erfolgreich gewesen wie das Oktoberfest, das die Schützen gemeinsam mit den Wälderhexen gestalteten. Die Lorelei und Bingen wurden beim Jahresausflug besucht. Sehr erfolgreich sei die Bewirtung der Franzosen gewesen. Beim Schlachtplatten-Essen seien Sprachbarrieren gefallen.

Auch sportlich sei man erfolgreich gewesen, berichtete Schützenmeister Klaus Storz. Zwar seien die Mannschaften eher im Mittelfeld gelandet, doch bei den Kreismeisterschaften trat man mit 33 Schützen an. Insgesamt 17 Medaillen brachten die Sportler nach Hause. Vroni Storz und Rolf Hübner wurden Kreismeister im KK liegend, Gebhard Kienzler in der Königsdisziplin Dreistellungskampf, dazu gab es weitere „Stockerl-Plätze“. 15 Schützen gingen zur Landesmeisterschaft, wo man drei Plätze auf dem Siegerpodest einnehmen konnte. Gebhard Kienzler wurde Dritter beim KK Liegend, auch Rolf Hübner konnte hier mit einem zweiten Platz glänzen.

Abermals Gebhard Kienzler konnte sic h mit dem zweiten Platz im Dreistellungskampf auf Platz zwei schieben, der dadurch für die Teilnahme an der „Deutschen“ berechtigt ist. In den Rundenwettkämpfen KK konnte (liegend) Platz drei erreicht werden. Auch die „Zweite“ schaffte einen dritten Platz. Die Mannschaft Dreistellungskampf belegte Platz neun.

Dietmar Kuner und seine Böllerschützen begannen am 1. Januar mit dem allseits beliebten Neujahrsschießen, am 6. Januar war der Fasnetstart, wo eine kleine Abordnung in Unterkirnach antrat. Beim Kreisschützentag waren sie ebenfalls aktiv. Ein besonderer Höhepunkt sei die Besichtigung der Rothausbrauerei gewesen, auch das Bier habe geschmeckt. Beim Vatertag und dem anschließenden Hock der Alphornbläser, beim Maibaumstellen oder beim Waterslide-Contest seien sie ebenso gefragt gewesen, auch außerhalb des Ortes seien sie des Öfteren angetreten.

Schatzmeister Armin Kuss berichtete über die großen Ausgaben, die nur durch viele Aktivitäten und insgesamt rund 11 000 Euro Spenden finanziert werden konnten. „Weitere Herausforderungen stehen für Sie an“, betonte Bürgermeister Christian Wörpel. Doch er wisse, dass die Schützen sehr kreativ beim Generieren von Einnahmen seien.

Keine Überraschungen – ­außer krankheitsbedingten Absagen ­– gab es bei den Wahlen: Noch einmal wurde Rudi Schätzle Oberschützenmeister gewählt. Am Ende seiner Amtszeit werden damit 36 Jahre als Vorsitzender zu Buche schlagen. Sportleiter bleibt Klaus Storz, zweiter Schussmeister Jürgen Obergfell. Sandra Storz ist zweite Kassiererin, Thomas Kern bleibt stellvertretender Jugendleiter. Max Weis wird Medienreferent, Patrick Stern wird erster Beisitzer. Reimund Kuner bleibt zweiter Beisitzer, der bisher vakante dritte Beisitzerposten wird von Manuel Fehrenbach besetzt. Kassenrevisoren bleiben Klaus Dold und Hans-Jürgen Hirt.