Schönwald Atomladen wird zur Begegnungsstätte

Neubürger gründen den Verein „Sozialer und Kultureller Treffpunkt Schönwald“, die erste Versammlung findet am 25. August statt.

Schönwald – „Es gibt nichts Gutes – außer man tut es.“ Ein altes Sprichwort, das aber den Kern trifft. Vor einigen Jahren begann ein Prozess in Schönwald, bei dem unter anderem das Thema „Bürger für Bürger“ angesprochen wurde. Jetzt ist es Wirklichkeit, Neubürger des Kurorts haben es aufgegriffen und gleich Nägel mit Köpfen gemacht.

Am 30. Juni fand im Sitzungssaal der Uhrmacher-Ketterer-Halle die Gründungsversammlung des Vereins Sozialer und Kultureller Treffpunkt Schönwald statt. Sieben Mitglieder sind zur Gründung eines Vereins notwendig, zwölf hatten schon im Vorfeld ihre Mitgliedschaft zugesagt. Am Ende waren es rund 30, die den Verein mittragen wollen. Andere zögern noch etwas, doch das Programm verheißt Wachstum. Überrascht zeigten sich die Gründer von der Vielzahl der Interessenten, die gekommen waren.

Eines der Zugpferde, Klaus Maaß, wurde zum Versammlungsleiter ernannt, Brigitte Angela Hoffmann führte das Protokoll. Sitz des Vereins wird der ehemalige „Atomladen“ im Eschle-Kaufladen sein, sobald dessen Renovierung abgeschlossen ist. Die bereits mit Vereinsregistergericht und Finanzamt abgestimmte Satzung wurde von den designierten Gründungsmitgliedern abgesegnet, einzelne Schreib- oder Logikfehler werden noch korrigiert. Klassisch abgeschmettert wurde das Vereinslogo – zu voll, zu unübersichtlich. Manfred Fattler, der noch nicht Mitglied des neuen Vereins wurde, versprach, in spätestens zwei Wochen einen Vorschlag für ein Logo zu machen. Vereinszweck ist die Förderung von Kunst und Kultur durch entsprechende Angebote auf den Gebieten Musik, Literatur, Theater, Malerei und Bildhauerei.

Dabei sollen Künstler aus dem Ort wie aus der Region berücksichtigt werden. Auch wichtig ist dem Verein das Thema „Bürger für Bürger“, das durch soziale und kulturelle Bürgertreffpunkte ausgelebt werden soll.

Dabei soll das Vereinslokal Eschle bürgerschaftlich getragene und generationenübergreifende Begegnungs- und Kontaktstelle sein, das mindestens dreimal wöchentlich für alle geöffnet sein soll. Hier sollen Menschen aus verschiedenen Generationen, sozialen Schichten und Nationalitäten zusammen geführt werden. Am 25. August soll, so das Eschle fertig ist, um 18 Uhr in den künftigen Vereinsräumen die erste Mitgliederversammlung stattfinden. Am 22. September wird eine offizielle Eröffnungsveranstaltung mit Thema „200 Jahre Eschle“ stattfinden, am 6. Oktober ist eine Autorenlesung geplant.

Bürgermeister Christian Wörpel, selbst Gründungsmitglied, freute sich über die professionelle Art und Weise, wie die Initiatoren zu Werke gegangen sind. „Schwebend war der Gedanke schon länger vorhanden, aber es hat Menschen mit Tatkraft zur Initialgründung gebraucht“, erkannte er. Diese Menschen hätten „Geschichte geschrieben“, so der Schultes.

Zur Vorsitzenden des neuen Vereins wurde Monika Maaß gewählt, als ihr Stellvertreter fungiert Wolfgang Drieß. Klaus Maaß wird die Kasse führen, Brigitte Angela Hoffmann schreibt die Protokolle. Der Vorstand wurde auf zwei Jahre gewählt.