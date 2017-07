Schönwald Anwohner fordern Geländer an Landpost

Bürger bringen ihre Anliegen vor bei der Sitzung des Schönwälder Gemeinderat, eine Grube sei eine Gefahr für Autos im Winter, monierte eine Anwohnerin.

Schönwald (hjk) „Wann wird an der ehemaligen Landpost ein Geländer angebracht? So kann es im Winter nicht bleiben, wenn es viel geschneit hat, rutschen die von oben kommenden Autos in die Grube und landen auf dem Dach“, bemerkte eine Anwohnerin von oberhalb des derzeitigen Parkplatzes in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Zudem fehle ein Verkehrsspiegel, da die Franz-Schubert-Straße vorfahrtsberechtigt und sehr schlecht einsehbar sei, betonte die Bürgerin. Ratsmitglied Wolfgang Storz (CDU) gab der Anwohnerin in beiden Punkten Recht. Die Gemeindeverwaltung sagte zu, sich darum zu kümmern, was man machen könne.

Des Weiteren klagte in der Frageviertelstunde ein Bauherr im Außenbereich darüber, dass man ihn bezichtigt habe, ein Durcheinander wegen eines Hackschnitzelsilos verursacht zu haben, dabei habe er stets mit offenen Karten gespielt – und schließlich sei das Silo verfahrensfrei. Zudem habe Johannes Göppert (FWV) behauptet, er horte einen „Mini-Bauhof“. „Ich bin immer fair mit der Gemeinde umgegangen, da verlange ich eine ebensolche Behandlung“, stellte der Unternehmer und Landwirt klar.