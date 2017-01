Schönwald Am Dobellift haben Skikurse begonnen

Am Dobellift haben Skikurse begonnen

Winterspaß für Anfänger: Kaum hatte das Tief „Egon“ seine weiße Pracht abgeladen, fanden am Rande des Schwarzwälder Wintercamps die ersten Skikurse am Dobellift statt.

Dabei gab es keine Unterscheidung nach Alter. Der älteste Teilnehmer war sicher älter als 40 Jahre. "Macht mir gar nichts aus, die sind genauso weit wie ich“, räumte der auf Nachfrage auch gerne ein. Zwei Unterrichtstage mit je vier Stunden sollten ausreichen, um den Dobellift bewältigen zu können. Zweimal je zwei Stunden am Samstag und Sonntag sorgten aber bei dem einen oder anderen Kursteilnehmer auch für leichten Muskelkater. In den nächsten Wochen gibt es weitere Anfänger-, aber auch Fortgeschrittenen-Kurse, versprach Carmen Faustmann, die am Wochenende wegen des parallel stattfindenden Wintercamps selbst nicht ins Geschehen eingreifen konnte. Bild: Hans-Jürgen Kommert