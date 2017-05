Schönwald Aktiv für Schönwald fordert: Mehr im Dorf einkaufen

Kaum ist das Wetter wieder erträglich, sind sie wieder „aktiv für Schönwald“, die Mitglieder der gleichnamigen Organisation (AfS) im Kurort. Sie loben die Bauhofgärtner und suchen versteckte Sitzbänke.

Abgebaut sind nun die Osterfiguren, die einst das erste Markenzeichen der Gruppe darstellten. Bei der Monatsbesprechung stellte Sprecher Manfred Fattler die Arbeit der Ortsentwicklungsgruppe heraus, die unter anderem für die Kunstschaufenster verantwortlich zeichnet. „Ich finde es einerseits schön, dass so etwas gemacht wird; andererseits ist es schade, dass so viele Schaufenster frei sind. Dennoch finde ich es toll, dass diese Leute so viel Zeit und auch Geld investiert haben“, stellte er fest. Er mahnte zugleich an, im Dorf einzukaufen, was immer möglich ist, um ein weiteres Ausbluten zu verhindern.

Ein Lob gab es für den Bauhof und seinen Gärtner, die am Wappenbrunnen erstklassige Arbeit geleistet hätten. Hier konnten durch eine Spende von Franz Duffner auch Sitzbänke aufgestellt werden, so Fattler. Einzig die Figuren des Uhrenträgers und der Trachtenfrau müssten abgeschliffen und neu geölt werden. Auch sei der lange gewünschte überarbeitete Ortsplan jetzt wohl in Arbeit.

Fertig sei die Wassertretstelle. Neben dem Armbecken wurde ein Papierkorb installiert. Einzig eine zweite Sitzbank sollte seiner Meinung nach am Rand des Tretbeckens aufgebaut werden.

An den Buswartehäuschen seien die Frauen bereits aktiv gewesen, sowohl bei der Inselklause als auch am anderen Ortsausgang. Nun sollte man gemeinsam mit den Schülern der Richard-Dorer-Grundschule und Rektor Bernhard Läufer ein Hundertwassermotiv für das Häuschen an der Inselklause festlegen, das die Schüler dann gestalten könnten. Für das zweite Häuschen würden die Frauen gerne einige Teile farblich absetzen, erklärte Theodora Fattler. Das Geländer an der Inselklause, das es zu streichen gelte, würde von Uwe Bünning in Angriff genommen.

Zum Thema Sitzbänke gab es Meinungsverschiedenheiten – manche seien im Dunkel des Waldes verschollen. „Da sind wir von der Ortsentwicklungsgruppe dran und wir machen uns viel Arbeit damit“, betonte Hubert Heger. Man könne kaum glauben, wie viele Ruhebänke es rund um den Ort gebe – viele davon seien mittlerweile im Gebüsch verschwunden.

Nun soll auch endlich das Großprojekt Friedhofskapelle in Angriff genommen werden – im positiven Sinne. Eine Idee der weiteren Verwendung könnten Urnenwände im Inneren sein, so die Gruppe. Hubert Heger hatte sich um die Fenster gekümmert und legte ein Angebot vor. Der Glockenturm sei gegen alle Erwartungen gesund, konnte Hans Göppert beisteuern. Allerdings müsse das hölzerne Kreuz ersetzt werden. Dazu brauche es einen Kran. Für den habe er gesorgt, betonte Fattler, er hoffe, dass dieser bald einsatzbereit sei.

Ebenfalls ein Dorn im Auge seien ihm die Lampen im Landschaftspark, die Kugeln seien so schmutzig, dass teils das Licht nicht mehr durchscheine. Das wollen die Frauen der Gruppe in Angriff nehmen.

Der nächste Monatstreff ist voraussichtlich erst am 10. Juli um 20 Uhr im Hotel Ochsen.