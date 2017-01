Schönwald Ärger über Schmierereien auf Buswartehäuschen

"Aktiv für Schönwald" befasst sich am Montag mit weiteren Ideen und Aufgaben

Schönwald – Die erste Zusammenkunft von „Aktiv für Schönwald“ (AfS) im neuen Jahr ist am Montag, 6. Februar, um 20 Uhr im Gasthaus „Kreuz“ auf der Escheck.

Die kurze Winterpause ist nun zu Ende, und voller Tatendrang gehen die Mitglieder wieder an die Arbeit. Die Weihnachtsdekoration ist inzwischen abgebaut, gelagert, und – wo nötig – ausgebessert. Inzwischen wird der Osterschmuck ins Auge gefasst. Bei der Zusammenkunft wird der Bestand erhoben und die Aufbauzeit festgelegt.

Die Arbeiten am Barfußpfad bei der Wassertretstelle werden dieses Jahr zudem fortgesetzt und zum Abschluss gebracht, ebenso der Guten-Rundweg. Auch die Restaurierung der Friedhofskapelle steht auf der Agenda sowie das Geländer am Fußweg beim Hotel Sonne.

Ärgerlich für die Verantwortlichen ist, dass die Buswartehäuschen immer wieder mit hässlichen Parolen und Schmierereien verunstaltet werden. Hier werde man, sobald es die Witterung zulässt, notgedrungen wieder Hand anlegen und neu streichen.

Weitere Ideen werden sich entwickeln und können an diesem Abend vorgebracht werden. Es gibt also jede Menge Themen und viel Arbeit für die emsige Truppe, die sich über neue Unterstützer freut. Die Teilnahme an jedem Arbeitseinsatz sei zwar wünschenswert, aber keineswegs verpflichtend, betonen die AfS-Mitglieder.

Zu der Versammlung von „Aktiv für Schönwald“, mit deren Besuch man keinerlei Verpflichtungen eingeht, sind alle interessierten Bürger willkommen.