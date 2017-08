Schönwald 80-jährige Frau aus Schönwald stirbt an einer Rauchgasvergiftung

Für die Bewohnerin des Hauses in Schönwald kommt Hilfe zu spät. Der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen. Kriminaltechniker haben den Herd als Brandausbruchsstelle ermittelt. Dennoch sind einige Fragen offen.

Schönwald – Bei einem Kellerbrand in Schönwald ist eine Frau ums Leben gekommen. Für die 80-jährige Hausbewohnerin kam jede Hilfe zu spät. Einen Teil der tragischen Abläufe konnte die Polizei bereits rekonstruieren. Doch es gibt noch offene Fragen. Das rot-weiße Absperrband flattert vor der Garage im Wind. Ein beißender Geruch liegt in der Luft. Sonst ist alles unscheinbar, nahezu friedlich. Fast nichts mehr erinnert an die Tragödie, die sich in diesem Haus im Schwarzenbach abspielte. Kaum ein Anzeichen, dass hier vor wenigen Stunden eine 80-Jährige ihr Leben verlor.

Weitere Informationen Eingeschalteter Herd verursachte Brand in Wohnhaus

Rückblick: Es ist Dienstagmorgen als eine Nachbarin in dem ehemaligen Hotel Garni Sonnenhein den Brand entdeckt. Sie ruft eine weitere Nachbarin, die einen Schlüssel besitzt, hinzu. Als diese ein komplett verqualmtes Gebäude vorfindet, alarmiert sie um kurz vor 5 Uhr die Feuerwehr. Die Schönwälder Einsatzkräfte erfahren nach ihrem Eintreffen, dass sich die Hausbewohnerin noch im Gebäude befindet. Ihr Ehemann ist derzeit im Krankenhaus.

Sofort beginnt die Brandbekämpfung und Personensuche. Atemschutzgeräteträger betreten das Gebäude. Parallel wird aus Triberg und Schonach Verstärkung angefordert. „In der Erstphase haben wir uns auf die Wohnung konzentriert, wo sie sich normalerweise aufhält“, erklärt Andreas Faller, Kommandant der Schönwälder Feuerwehr.

Nach etwa zehn bis 15 Minuten entdeckt man schließlich die 80-Jährige nahe des Eingangs. Entgegen der Vermutungen hielt sie sich im Erdgeschoss auf. „Wie lange es da schon gebrannt hat, weiß niemand“, sagt Faller. Jede Hilfe kommt für sie zu spät, Reanimierungsversuche scheitern. Der Notarzt kann nur noch ihren Tod feststellen. Rund zwei Stunden nach der Alarmierung ist der Brand gelöscht, gegen 8 Uhr sind auch die letzten Nachlöscharbeiten abgeschlossen. Nach der Tragödie begibt sich die Polizei auf Spurensuche.

Es ist mittlerweile Mittag, die rund 55 Einsatzkräfte – neben den Feuerwehrmännern aus Schönwald, Schonach und Triberg sind auch Rotes Kreuz, Polizei und Feuerwehrarzt vor Ort gewesen – sind längst abgezogen. Ein weißer Van parkt vor dem Gebäude, zwei Männer in grünen Overalls untersuchen den Einsatzort.

„Wie die Kollegen festgestellt haben, war die Brandausbruchstelle in der Küche“, erklärt Polizeisprecher Thomas Kalmbach. Demnach war eine Herdplatte über längere Zeit eingeschaltet, die entstandene Hitze griff auf „brandlastiges Material rund um den Herd“ über, so Kalmbach weiter.

„Der Brand selbst war nicht groß, die Verqualmung umso mehr. Das war letztlich auch das Schicksal für die Frau“, resümiert er. Während der Brandausbruch geklärt ist, sind die genauen Umstände weiter Teil der polizeilichen Ermittlungen. „Es geht letztlich nur noch um Feinarbeit, wie es ganz genau dazu kam“, erklärt Kalmbach. Bekannt sei bereits, dass die ältere Dame an Demenz litt. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

Der anfangs auf 50 000 Euro bezifferte Schaden konnte im Nachhinein von den Kriminaltechnikern nicht abschließend bestätigt werden. Laut Kalmbach ist der Gebäudeschaden recht gering, das Haus ist allerdings stark verrußt. Gegen Mittag sind die Kriminaltechniker mit ihrer Arbeit am Ende. Sie steigen über das flatternde Absperrband, tragen ihre Geräte zum Auto. Die Feuerwehr sichert das nun vollkommen verlassene Gebäude. Die Arbeit vor Ort ist zu Ende, der Fall nahezu abgeschlossen. Dann wird es wieder still in der Straße.