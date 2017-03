Schönwald 125 Jahre Turnverein: Jetzt gibt's einen Ehrungs-Marathon

Bei einem Festakt mit Musik, Turn- und Tanzeinlagen feiert der Turnverein sein Jubiläum. Ausgerechnet ein Gedicht hat dabei einen besonderen Stellenwert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Joachim Ringelnatz und sein Gedicht „Ruf zum Sport“ war beim Jubiläumsabend des Turnvereins Schönwald anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Renner: Gleich dreimal wurde er zitiert. „Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, kürzt die öde Zeit, und er schützt uns durch Vereine vor der Einsamkeit“ hatte der Dichter und Kabarettist einst trefflich gereimt. Er fand mit genau diesem Vers sowohl beim ersten Landesbeamten Joachim Gwinner Anklang, als auch bei der Landtagsabgeordneten Martina Braun und dem Vertreter der Schönwälder Vereine, Rudi Schätzle.

Gwinner wusste Einiges über den mit rund 350 Mitgliedern viertgrößten und zugleich viertältesten Verein des Dorfes, der auf eine recht wechselhafte Geschichte zurück blickt. Martina Braun sah eine sportliche und auch soziale Säule im Dorfleben. Sie wusste, dass Sport ein zuverlässiger Stimmungsaufheller ist und Vereinstraining Glückshormone freisetzt.

Die Vorsitzende des Badischen Schwarzwald-Turngaus, Inge Wolber-Berthold, sprach sehr vertraut über ihr Verhältnis zu den Schönwäldern. Sie kenne vor allem die Vorsitzende Martina Faller seit vielen Jahren. Turngaugeschichtlich sei der Verein in den Annalen erstmals 1895 verzeichnet, erstmals in den Siegerlisten tauchten Turner beim 14. Gauturnfest auf, das 1912 in Triberg stattfand.

Vorangegangen war eine kleine Einleitung durch die Turnerinnen und Turner der zweiten Klassen, die den Besuchern der Veranstaltung nahebrachten, was alles im Gründungsjahr 1892 so geboten war: Die Rolltreppe wurde patentiert, der FC Liverpool und Hertha BSC wurden gegründet und die Nussknacker-Suite wurde uraufgeführt. Danach servierte nicht nur der FC Schönwald, sondern auch der Musikverein Kurkapelle Leckerbissen. Die einen sorgten für Verpflegung, die Musiker unter der Leitung von Gerhard Feiertag brachten ein kleines Programm auf die Bühne, das im „Hoch Badner Land“ mündete.

Sport und Tanz verbanden die Schüler, die von „Chefin“ Martina Faller gemeinsam mit weiteren Übungsleitern trainiert werden. Ein Loblied auf den rührigen Verein sang Bürgermeister Christian Wörpel, selbst Mitglied der Tischtennisabteilung, die von Co-Moderator Markus Kuner geleitet wird. Er war es auch, der 125 Jahre TV in teils kuriosen Bildern Revue passieren ließ.

Als Festredner hatte der Verein den langjährigen Präsidenten des Badischen Turnerbunds, Gerhard Mengesdorf, gewonnen, der auch die wechselvolle Geschichte des Jubelvereins ins Gedächtnis rief. Er berief sich auf den Brockhaus von 1975 und Wikipedia. Während im alten Brockhaus das Turnen noch einen fast halbseitigen Artikel einnehme, sei der Sport bei Wikipedia gerade mal zwei Sätze wert. „Aus einer Kultur der Verbindlichkeit ist heute eine Unkultur der Unverbindlichkeit geworden“, beklagte er. Es gebe kaum noch Loyalität, doch ein Turnverein sei heute ein Anbieter unter vielen. „Dabei sehe ich gerade die Vereine als den sozialen Kitt der Gesellschaft“, sagte Mengesdorf. Als problematisch sieht der Präsident den Übungsleitermangel des Vereins, der zu einem enormen Rückgang der Mitgliederzahlen geführt habe. Es gelte, Schwachstellen aufzuspüren, da ein Verein von den Mitgliedern lebe.

Nach einem sehenswerten Auftritt der Schonacher Turner begannen Los Amigos mit ihrem musikalischen Auftritt, bevor der Verein seine treuen Mitglieder zu Ehrung und Erinnerungsfoto auf die Bühne bat. Den Schlusspunkt unter das Programm setzte die Narrenzunft mit ihrem fetzigen Abba-Tanz. Danach spielten die Amigos zum Tanz.

Für 20 Jahre im Turnverein Schönwald wurden Tanja Beha, Stefanie Fehrenbach, Elke Göppert, Bärbel Görner, Ida Krieger, Adalbert Oehler und Paula Schwer ausgezeichnet.

Seit 30 Jahren gehören Lieselott Kienzler, Vroni Storz und Friederike Spath dem Verein an. Für 40 Jahre Mitgliedschaft durften Marianne Duffner, Inge Otto, Hannelore Schneider und Wolfgang Schubert ihre Urkunde in Empfang nehmen. Seit einem halben Jahrhundert sind Karin Duffner und Franziska Kaltenbach aktiv, sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Klaus Hettich, Helga Ortlieb und Gertrud Walter schließlich sind bereits seit 60 Jahren Mitglied im Turnverein.

Vorsitzende Martina Faller zeichnete auch einige Vorstandsmitglieder aus, die seit bis zu 37 Jahren im Turnrat oder als Übungsleiter tätig sind. Gaby Schätzle, Andreas Duffner, Franz Zipfel, Gaby Baier, Martin Dilger, Renate Hund, Markus Kuner, Renate Schätzle – und nicht zu vergessen Martina Faller selbst sind die Stützen des Vereins.