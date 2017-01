Schönwald 10 000 Euro fließen an Fußballclub

10 000 Euro fließen an Fußballclub

Der Förderverein des Fußballclubs Schönwald zieht Bilanz und freut sich über ein reges Rentnerteam, das kräftig mitarbeitet bei der Sanierung des Clubhauses.

Schönwald – Wenn's ums Geld geht – die Fördervereine werden für die Hauptvereine immer wichtiger. Auch der Fußballclub Schönwald darf sich über regelmäßige Zuwendungen seines Fördervereins freuen.

Zur Hauptversammlung hatte der Förderverein eingeladen und im Gegensatz zum Vorjahr waren erstaunlich viele Mitglieder dem Ruf gefolgt. Der Vorsitzende Felix Thurner konnte dazu auch Steven Barthel, den Vorsitzenden des Hauptvereins, sowie Bürgermeister Christian Wörpel begrüßen.

Einige Veränderungen gegenüber den Vorjahren konnte Thurner für das Berichtsjahr feststellen. So fand das beliebte Sommerfest erstmals nur eintägig statt, zum Beginn der Punktespiele. Hier frage er sich, ob der Einsatz einer Live-Band noch Sinn mache – ohne Eintritt gehe dies voll vom Gewinn ab.

Die Clubhauswirte, seinerzeit noch die Familien Schätzle und Schwer, hätten wie in den Vorjahren auf ihren Umsatz verzichtet und dennoch die Kaffeestube bewirtet.

Hoch bewerte er die Arbeit von Martin Fehrenbach, der stets für eine voll belegte Bandenwerbung sorge – 169 Meter Bande werden derzeit von 53 werbenden Firmen belegt. Bernhard Hettich und seine Helfer brächten die Werbetafeln an. Das Rentnerteam sei auch dafür verantwortlich, dass Spiele-Kassierer Alexander Kern dank eines Kassenhäuschens nicht mehr im Regen stehen müsse.

Einen Dank schickte Thurner in Richtung Blasius Willmann, der für den Platz zum Selbstkostenpreis eine Lautsprecheranlage beschafft und mit Unterstützung der A-Junioren Benni Wölfel und Marcus Thurner kostenlos aufgebaut hatte.

Ein Lob ging auch an das Warentausch-Team Bernhard Hettich, Harald Makowe, Reinhold Walter und Siegfried Lieckfeldt, die erneut zwei Warentauschtage organisiert hatten. Noch offen sei die Gestaltung des Sommerfestes 2017, das wohl wieder um das zweite Septemberwochenende stattfinde.

Da dem Förderverein ein Wirtschafter fehle, entstehe durch die Feste ein hoher Personalaufwand. Thurner warb auch intensiv um neue Pächter für das Clubhaus, die wohl wesentlich verbesserte Bedingungen vorfinden sollen. „Wir waren uns einig, dass in der Küche etwas passieren muss – und dann kam eines zum anderen. Der Boden muss erneuert werden, auch eine funktionelle Möblierung muss her“, so Thurner. Gemeinsam mit dem Rentnerteam sei man am Planen – es soll schließlich alles richtig gemacht werden. „Gegenüber der ursprünglichen Planung sind die Kosten aber kräftig gestiegen“, stellte er fest. Bis Karfreitag zum Cego-Nachmittag soll dennoch alles soweit fertig gestellt sein. „Das Rentnerteam ist mit Herzblut dabei“, freute er sich.

Schriftführerin Susanne Krüger hatte ihre Berichte an den Tischen verteilt. Einmal mehr sehr positive Zahlen hatte trotz des nur eintägigen Festes Kassiererin Alina Thurner zu verkünden – selbst nach der Überweisung von 10 000 Euro an den Hauptverein blieb ein kleiner Gewinn.

Einen kleinen Verein, in dem Zufriedenheit herrscht, hatte Bürgermeister Christian Wörpel erkannt. „Die gesteckten Ziele wurden erreicht – und ihre Bandenwerbung ist durchaus beeindruckend“, bekannte er. Der Hauptvereinsvorsitzende Steven Barthel dankte dem Förderverein auch für die personelle Unterstützung.

Bei der Wahl setzte der Verein auf Kontinuität: Sowohl die stellvertretende Vorsitzende Veronika Maucher als auch Kassiererin Alina Thurner machen weiter. Auch die Beisitzer Sabine Weiß, Jürgen Dannecker, Martin Fehrenbach und Bernhard Hettich bleiben im Team.