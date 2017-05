Rottweil Zwei Schwerverletzte bei Unfall bei Rottweil

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der neuen Umgehungsstraße Rottweil - Dunningen - Schramberg sind am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, zwei Menschen schwer und eine Person leicht verletzt worden.

Der Unfall hatte sich auf der Strecke zwischen der Abfahrt Seedorf und Dunningen-Ost ereignet. Dort kam es nach bislang vorliegenden Informationen der Polizei zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Audi S6 und einem Mercedes der C-Klasse. Der 71-jährige Mercedes-Fahrer war auf gerader Strecke, in Richtung Dunningen fahrend, auf die linke Fahrbahnseite geraten und dort mit dem Audi eines 69-jährigen Mannes zusammengeprallt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.Der Mercedes-Fahrer sowie die Beifahrerin im Audi wurden eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Dunningen und Schramberg aus ihren Fahrzeugen befreit werden.Während der Audi-Fahrer lediglich leichte Verletzungen davontrug, wurden der Mercedes-Fahrer und die Audi-Beifahrerin schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine nahegelegene Klinik. Die Unfallursache ist laut einer Mitteilung der Polizei noch vollkommen unklar.Beide Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 25000 Euro. Die Bundesstraße war mehrere Stunden für den Durchgangsverkehr gesperrt..Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu der Fahrweise der Beteiligten vor dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Zimmern, Tel. 0741/34879-0, in Verbindung zu setzen.