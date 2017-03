Rottweil Was alles lockt an Konzerten in der Jazzfest-Zeit

Was alles lockt an Konzerten in der Jazzfest-Zeit

In einem Monat beginnt die inzwischen 30. Ausgabe der vielseitigen Konzertreihe in Rottweil

Der Vorverkauf für das 30. Jazzfest Rottweil läuft bereits auf Hochtouren. Insbesondere für die Soul- und Funk-Partynacht mit Nina Attal und Electro Deluxe sowie den Abend mit Axel Prahl und dem Inselorchester sei die Nachfrage enorm, teilt der Jazzfest-Verein mit.

Zuletzt wurde das Programm mit einem Auftritt des Orchesters der Kammeroper München komplettiert, das Jazzlegende Klaus Doldinger als Gastensemble am 19. Mai begleiten wird. Im ersten Konzertteil präsentiert Klaus Doldinger ein Klangereignis mit seinen großen Filmmusik-Klassikern („Das Boot“, „Die unendliche Geschichte“) sowie bekannten Fernseh-Kompositionen (wie „Tatort“ oder „Liebling Kreuzberg“). Im zweiten Teil erlaubt er mit seiner Passport-Formation einen Blick auf die Geschichte des Jazz-Rock – von den Anfängen über die Hochphase bis hin zu aktuellen Werken.

Den Start des 30. Jazzfest Rottweil bildet wie gewohnt das Musikspektakel „Jazz in Town“ am 30. April. Bereits ab 16 Uhr gibt es in der Innenstadt ein Special zum Rottweiler Turmjahr. Abends dann gibt mehr als 30 Mal Livemusik in mehr als 30 Lokalitäten, heißt es weiter in der Vorschau der Veranstalter.

Den Auftakt der Veranstaltungen in der Alten Stallhalle in Rottweil machen am 5. Mai Die CubaBoarischen. Motto: Buena Vista meets Bavaria – also in etwa: kubanische Salsa trifft auf bayerische Traditionals und Mundart-Pop. Zur After-Show-Party lädt das Cubano-Sextett Tocame Son ein. Am 6. Mai gibt es im Doppelpack Nina Attal und Band sowie Electro Deluxe. Tags darauf bieten Cassandra Steen und ihr Quintett leisere Unplugged-Klänge.

„Weiter geht es am 10. Mai mit Manu Katché, einem der international größten Schlagzeug-Stilisten“, freuen sich die Veranstalter: „Wie kein anderer sprengt er die herkömmlichen Vokabeln der Rhythmusarbeit. Wegen seines einzigartigen Drumspiels voller Eleganz und Kraft sitzt er für Stars wie Peter Gabriel, Sting, Simple Minds, Dire Straits und andere an den Drums und ist so auf Abermillionen verkaufter Platten zu hören.“

Blues-Rock ist angesagt am 12. Mai. Zu Gast sind die Woodstock-Heroen von Ten Years After. Neben den Gründungsmitgliedern Chick Churchill und Ric Lee stehen aktuell der mehrfache British-Blues-Award-Gewinner Marcus Bonfanti sowie Colin Hodgkinson (schon zu hören bei Spencer Davis, Alexis Korner, John Lord, Whitesnake, Chris Rea) auf der Bühne. Die Jeff Jensen Band spielt in dieser Nacht vor und nach Ten Years After. Axel Prahl und sein Inselorchester runden am 13. Mai das Programm des mittleren Jazzfest-Wochenendes ab.

Die Sängerin China Moses präsentiert am 18. Mai in Rottweil ihr Album „Nightingtales“ mit starken Songs und stimmungsvolle Balladen.

„Grandios wird es zum diesjährigen Jazzfest-Finale“, verspricht der Jazzfest-Verein: „Erst präsentiert am 19. Mai die im vergangenen Jahr 80 Jahre jung gewordene deutsche Jazzikone Klaus Doldinger – zusammen mit seiner Formation Passport sowie dem Orchester der Kammeroper München – einen einzigartigen Konzertabend. Schließlich gastiert am 20. Mai die Gitarrenlegende Larry Carlton zusammen mit der SWR Big Band in der Alten Stallhalle – übrigens das weltweit erste und auch einzige Mal.“

Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen des SÜDKURIER oder unter Telefon 0800/9 99 17 77.Infos im Internet: