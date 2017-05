Rottweil Rottweil wählt Ralf Broß erneut zum Oberbürgermeister

Bisheriger Amtsinhaber wird mit 94,9 Prozent wiedergewählt – allerdings ohne Gegenkandidaten und mit nur 22,8 Prozent Wahlbeteiligung

Ralf Broß bleibt Oberbürgermeister der Stadt Rottweil. Am Sonntag wurde er mit 94,9 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen wiedergewählt. Der einzige Kandidat auf den Posten war der Amtsinhaber, einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die Wahlbeteiligung war daher erwartungsgemäß niedrig bei nur 22,8 Prozent.

Der parteilose Rathauschef hatte im Wahlkampf gehofft, auf 50 Prozent zu kommen und zeigte sich dementsprechend enttäuscht. "Das ist bedauerlich", aber damit sei Rottweil keine Ausnahme, liege eben im Trend, so Broß in seiner Ansprache vor dem Alten Rathaus, wo die Auszählung von zahlreichen Bürgern live mitverfolgt wurde. Wie schon zuvor bei dem Bürgerentscheid um den Bau der Hängebrücke war eine große Leinwand aufgebaut worden. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gingen von den 19 970 Wahlberechtigten 4552 wählen, davon stimmten 4117 für den Amtsinhaber.

Seinen Wahlkampf hatte Broß auf die Großprojekte abgestimmt, die in seiner Amtszeit angestoßen wurden: der Aufzugstestturm, das Großgefängnis und die Hängebrücke. Vermutlich wegen dieser Aushängesschilder, die Rottweil ein wenig den Ruf der verstaubten Beamtenstadt genommen haben, fand sich kein Gegenkandidat. Die Freien Wähler hatten vergeblich nach einem gesucht, die CDU sich hingegen schon früh hinter Broß gestellt.

Vorübergehend sah es so aus, als gäbe es eine Alternative zu Broß, als ein Spaichinger Tierschützer seine Kandidatur bekannt gab. Dieser machte aber bald wieder einen Rückzieher. Die niedrige Wahlbeteiligung dürfte aus Sicht von Kritikern auch ein Ausdruck von Kritik am Amtsinhaber sein. So gibt es Vorwürfe, er öffne Investoren Tür und Tor und setze hier Regeln, die für private Bauherren gelten, außer Kraft. Aktuell beispielsweise beim geplanten Umbau des Telekomgebäudes an der Oberen Hauptstraße, wo moderne Anbauten und die Erhöhung des Daches geplant sind.

Ein weiterer Kritikpunkt: Die Verwaltung setze zu sehr auf die Großprojekte und lasse dabei anderes liegen. So kommt beispielsweise die Erschließung eines großen Wohngebiets unterhalb des Wasserturms nicht voran, hier warten potenzielle Bauherren zum Teil seit Jahren. Außerdem werde zu sehr auf Tourismus gesetzt statt den Bürgern der Stadt etwas zu bieten; gerade für jüngere Rottweiler werde zu wenig getan. So gibt es derzeit Ärger um einen Skaterpark, den eine Initiative seit Jahren durchsetzen will und dafür auch schon einiges an Geldern zusammengetragen hat, dennoch geht hier nichts voran.

Broß versprach am Sonntagabend nach dem obligatorischen Ständchen der Stadtkapelle, OB für alle Rottweiler sein zu wollen, auch für die, die ihn nicht gewählt haben, sowie ein "offenes und faires Miteinander".