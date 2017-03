Rottweil Polizei jagt Räuber nach Überfall auf Bäckereiverkäuferin

Unbekannter nimmt Angestellter nach Geschäftsschluss die Tageseinnahmen ab und flüchtet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend in Rottweil eine Bäckereiverkäuferin überfallen und Geld geraubt.

Die 54-jährige Verkäuferin hatte kurz vor 19 Uhr eine Bäckereifiliale in der Stadionstraße verlassen und war mit den Tageseinnahmen zu einem nahegelegenen Geldinstitut unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Auf dem Weg dorthin sei sie von einem unbekannten Täter zunächst bedroht und in der Folge zu Boden gedrückt worden. Der Täter sei mit den erbeuteten Tageseinnahmen in Richtung Altstädter Straße gelaufen und von dort mit einem Auto weggefahren.

Die Verkäuferin erlitt laut Polizei eine leichte Schnittverletzung, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Gefahndet wird nun nach einem etwa 180 Zentimeter großen Mann, er sei während der Tat dunkel gekleidet gewesen. Weitere Angaben zum Täter oder seinem Auto gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477-0) in Verbindung zu setzen.