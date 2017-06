Rottweil Motorradfahrer prallt in das Heck eines bremsenden Autos

Harley-Fahrer reagiert zu spät auf Abbiegemanöver eines Fiesta: Beide Fahrzeugführer leicht verletzt

Zwei leicht verletzte Personen und rund 10 000 Euro Sachschaden bilanziert die Polizei als Folgen eines heftigen Auffahrunfalls, der sich am Samstagabend gegen 17.10 Uhr, vor der Zufahrt einer Tankstelle in der Schramberger Straße in Rottweil ereignet hat. Dort habe ein Fiesta-Fahrer -nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen wollen. Ein nachfolgender Motorradfahrer habe zu spät auf den abbremsenden Wagen reagiert und sei mit seiner Harley-Davidson in das Heck des haltenden Fiestas geprallt. Bei dem Unfall wurden der Motoradfahrer und auch der Autofahrer leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Rottweiler Klinik gebracht.

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Fiesta. Die hinzugerufene Ehefrau des Motorradfahrers sorgte sich um den Abtransport der beschädigten Harley, so die Polizei am Sonntag.