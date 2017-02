Mit T-Shirt-Trick auf Diebestour

34-Jähriger will schlauer sein als der Ladendetektiv – doch dieser schnappt den Langfinger.

Zimmern – Ein 34-jähriger Mann war gut präpariert auf Diebestour in einem Einkaufsmarkt an der Raiffeisenstraße. Der Beschuldigte nutzte ein T-Shirt, das er unten eng zusammengeschnürt hatte. Auf dieser Weise, so die Polizei, konnte der Mann die geklauten Waren von oben in das Shirt hineinfallen lassen, ohne dass auffällige Ausbeulungen zu erkennen waren. So entwendete er zwei große Tabaktüten im Wert von 37,90 Euro. Doch das Treiben blieb einem Detektiv nicht verborgen. Er hielt den Mann fest und verständigte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der 34-Jährige bereits des Öfteren als Ladendieb in Erscheinung getreten ist.