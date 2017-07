Kreis Rottweil Lastwagen blockiert nach Unfall die A 81

Glück hatte der Fahrer eines Sattelzugs, der auf der Autobahn bei Rottweil auf einen Baustellenwarnanhäger geprallt war. Er blieb unverletzt. Allerdings stauten sich die Autos auf zehn Kilometern.

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Dienstagnachmittag auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen der Anschlussstelle Rottweil und der Raststätte Neckarburg-Ost. Ein 54-jähriger Fahrer eines voll beladenen Sattelzug war gegen 14.39 Uhr, auf Höhe Villingendorf, infolge Unachtsamkeit auf dem Standstreifen gegen einen aufgestellten Baustellenwarnanhänger geprallt. Daraufhin fuhr der Laster rechts eine Böschung rauf und runter und kam schwer beschädigt quer über die Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer kam zur Untersuchung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum, wurde jedoch nicht verletzt. Der Schaden an Sattelzug und Warnanhänger beträgt etwa 100 000 Euro.

A 81 für zwei Stunden voll gesperrt

Zur Bergung war die A 81 in Richtung Stuttgart für etwa zwei Stunden voll gesperrt und der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Rottweil ausgeleitet. Erst gegen 18.30 Uhr war Sattelzug vollständig geborgen. Es bildete sich in Richtung Stuttgart ein Rückstau bis zu zehn Kilometer. Das Rote Kreuz Rottweil war mit zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Feuerwehr Rottweil war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mit drei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz.