Rottweil Güterwaggons springen aus Gleis im Bahnhof Rottweil

Im Zuge von Wartunsarbeiten wurden die vier leeren Waggons offenbar nicht richtig gesichert: Die Entgleisung richtete teuren Sachschaden an, aber der Zugverkehr blieb unbehelligt.

Rottweil – Vier leere Güterwaggons sind am Dienstag im Bahnhof Rottweil entgleist. Der Unfall richtete Sachschäden im Bereich der Gleisanlagen in geschätzter Höhe von mehreren zehntausend Euro an, aber der Zugverkehr sei nicht beeinträchtigt und niemand verletzt worden, so die Polizei. Die vier Waggons eines Güterzuges waren gegen 9.20 Uhr aus dem Gleis gesprungen. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Waggons gewartet worden, dann hatten sich diese vermutlich aufgrund unzureichender Sicherung in Bewegung gesetzt. Als sie auf eine technische Sicherung aufliefen, kam es zur Entgleisung.