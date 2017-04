Rottweil Blutiger Beziehungsstreit: Frau verletzt Mann mit Messer und springt in Rottweiler Stadtgraben

Blutiger Beziehungsstreit: Frau verletzt Mann mit Messer und springt in Rottweiler Stadtgraben

Der Beziehungsstreit eines Paares hat am Mittwochabend mit erheblichen Verletzungen beider Beteiligter geendet.

Ein 40 Jahre alter Mann und eine 31 Jahre alte Frau waren nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in einem geparkten Wagen in Konflikt geraten, wobei die Frau den Mann mit einem Messer attackiert habe und sich anschließend in den benachbarten, tiefen Stadtgraben von Rottweil gestürzt habe.

"Das Paar hatte sich kurz zuvor in einem Schnellrestaurant einen Imbiss besorgt und wollte diesen im geparkten Auto verzehren. Noch im Auto kam es wohl zu einem Streit, in dessen Verlauf die Frau den 40-Jährigen mit einem Klappmesser angriff", heißt es im Polizeibericht. Der Mann habe dabei Stichverletzungen erlitten.

Anschließend habe die Frau das Auto verlassen, sei auf die angrenzende Mauer des Rottweiler Stadtgrabens geklettert und hinunter gesprungen: "Hierbei zog sich die 31-Jährige schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu."

Beide Verletzten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beamte des Kriminalkommissariats Villingen ermitteln in dem Fall.