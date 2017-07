Rottweil Auftakt für das Rottweiler Kulturfestival Ferienzauber

Von Culcha Candela bis Django Asül: Abwechslungsreiches Programm mit viel Musik und Kleinkunst bis zum 26. August

Das Rottweiler Kulturfestival Ferienzauber hat begonnen. Neben den bereits angekündigten Musikformationan wie Roger Hodgson of Supertramp & Band (Auftritt am 20. Juli), Max Giesinger ((11. August, ausverkauft), Seiler & Speer (26. Juli) und Culcha Candela (17. August) sind nun auch Tickets für das Konzert von LaBrassBanda verfügbar, die am 10. August im Zelt am Wasserturm in Rottweil gastieren werden. Das kündigen die Veranstalter in einer Mitteilung an.

Neu im Programm ist der Tag des Kraftwerks am 22. Juli, an dem die Trend Factory zum Tag der offenen Tür im historischen Rottweiler Kraftwerk einlädt, das neben dem Gelände am Wasserturm traditionell als weiterer Ferienzauber-Veranstaltungsort dient.

Generell verspricht das diesjährige Programm erneut ein breites Künstlerspektrum aus den Bereichen Pop, Rock, Comedy und Kabarett. Django Asül etwa wird am 31. Juli "durchdachtes Politik-Kabarett mit scharfsinnigen Analysen und hoher Pointendichte" präsentieren, so die Festivalmacher, während bei Wolfgang Krebs und den Bayerischen Löwen am 3. August "aufmüpfiger Marsch auf aufbrausende Ministerpräsidenten trifft."

Bereits Klassiker am Veranstaltungsort Wasserturm ist am 7. August zu erwarten, wenn Heinrich del Core seinen Comedy Club on tour zusammen mit Gast-Comedians präsentiert. Für das komödiantische Fach stehen auch Oropax am 27. Juli sowie Dui Do ond de Sell am 8. Augus. Christoph Sonntags Auftritt am 2. August und der seines Kollegen Willy Astor am 9. August sind schon ausverkauft, dafür gibt es noch Ticket-Chancen für Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle am 1. August.

Im Biergarten am Wasserturm gibt's obendrein wieder ein buntes Programm an den kostenfreien Wochenenden – mit Musikern wie Papi's Pumpels, The Wright Thing, Bê Ignacio, Intakt und Figa & Schuss. Neu dabei ist Jenny Bright, die am 11. August mit Country-Musik aufwartet, wie es in der Vorschau heißt.

Der Abschluss des Ferienzaubers wird dieses Jahr mit Tanz und Party bei der Energy-Base zelebriert, die ihr 20-jähriges Bestehen feiert und mit den DJs Lexer, Monkey Safari & Format:B auftrumpft.

Eintrittskarten gibt es in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen, zum Beispiel in der Bickenstraße 19 in Villingen – oder beim telefonischen Kartenservice unter der Rufnummer 0800 / 999 17 77. Auskünfte zum Programm: Tel. 0741 / 494280Infos im Internet: