Auf Ute Lemper folgt jetzt Anastacia beim Rottweiler Ferienzauber

Sommerfestival präsentiert weiteren Star im Rottweiler Kraftwerk und zieht dann um an das Freigelände am Wasserturm

Nach dem Star ist vor dem Star: Dieser Devise wird das 28. Rottweiler Sommerfestival Ferienzauber in diesen Tagen ganz besonders gerecht. Weltstar Ute Lemper schlug das Publikum am vergangenen Freitag mit ihrem großen Chansonabend in ihren Bann, bei dem sie ihre musikalischen Interpretationen von Texten des Schriftstellers Paul Coelho im Rottweiler Kraftwerk erklingen ließ.

Ganz andere Töne werden dagegen am Dienstagabend am selben Ort im Kraftwerk zu hören sein: Dann soll Weltstar Anastacia mit kraftvollem Pop im Rahmen ihrer Ultimate Collection Tour das Kraftwerk und alle 2000 Besucher zum Beben bringen. Dass das Konzert so viele Menschen anlocken wird, wissen die Festivalmacher schon genau: Der Abend ist bereits ausverkauft.

Damit ist der erste Veranstaltungsblock im Kraftwerk abgeschlossen und das Festival zieht wie gewohnt um an den Rottweiler Wasserturm. Dort lockt im Zelt dann ein Programm aus Musik- und Comedyhighlights – und obendrein gibt's wieder den schönen Biergarten mit entspannter Atmosphäre.

Der zweite Veranstaltungsblock im Kraftwerk präsentiert am 18. August den Soul-Sänger James Morrison mit seinem neuen Album. Mit Morrison verbinden sich Hits wie Wonderful World, You Make It Real, das Duett Broken Strings mit Nelly Furtado und You Give Me Something.

