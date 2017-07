Rottweil 86-jährige Autofahrerin verwechselt Gas- und Bremspedal mit fatalen Folgen

Senorin prallt mit ihrem Polo frontal auf einen Mercedes und schiebt ihn über einen Supermarkt-Parkplatz

Eine 86 Jahre alte Polo-Fahrerin hat am Montagvormittag auf einem Supermarkt-Parkplatz in Rottweil das Gas- mit dem Bremspedal in ihrem Wagen verwechselt. "Die Seniorin versuchte, auf dem Parkplatz in eine Parklücke einzuparken. Durch das Missgeschick prallte die Frau mit laut aufheulendem Motor und quietschenden Reifen frontal auf einen geparkten Mercedes", schildert die Polizei in einer Mitteilung das Malheur: "Der Polo schob den Mercedes noch rund elf Meter über den Parkplatz und schrammte noch einen Fiat Punto und einen VW Passat." Glücklicherweise seien keine Personen verletzt worden. Der Schaden an den Autos dürfte rund 12 000 Euro betragen.