vor 5 Stunden Rottweil 40 000 Besucher beim Narredag in Rottweil: Hier gibt es alle Bilder!

Rund 40 000 Besucher zählte Rottweil an diesem Wochenende: Je 20 000 am Samstag zum Nachtumzug mit Freinacht und 20 000 zum Umzug am Sonntag. Hier finden Sie alle Bilder!