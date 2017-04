Niedereschach Zum 90-Jährigen richtig gut aussehen: Die Fischbacher Musiker wollen sich neu einkleiden

Der Musikverein Fischbach benötigt neue Uniformen. Das letzte Mal ist sie 1993 komplett erneuert worden. Im kommenden Jahr feiern sie ihr 90-Jähriges.

Der Musikverein Fischbach möchte im kommenden Jahr anlässlich seines 90-jährigen Bestehens neue Uniformen anschaffen. Die Musik mit Blasinstrumenten soll auch in Zukunft gepflegt werden.

Der im Jahre 1928 gegründete Musikverein Fischbach beabsichtigt zu seinem 90-jährigen Bestehen im kommenden Jahr, sich durch eine neue Uniform in der Öffentlichkeit wieder in zeitgemäßer Form zu präsentieren. Die jetzige Uniform wurde bereits im Jahr 1993 das letzte Mal komplett erneuert und ist veraltet. „Viele Teile sind verschlissen“, so die Vorsitzende Esther Roth. Für neue Mitglieder und für die eigene Jugend seien keine passenden Größen mehr vorhanden. „Dadurch fühlen sich die Mitglieder bei Auftritten in ihrer Musikerhaut auch nicht wohl“, so Roth. Deshalb wurden schon bei namhaften Uniformschneidern Termine wahrgenommen und Kostenvoranschläge eingeholt.

Durch das Projekt sollen das „Wir-Gefühl“ gefördert und junge Menschen für das schöne Hobby Blasmusik begeistert werden. Die Vorsitzende Esther Roth sagt aber auch: „Durch eine neue zeitgemäße Uniform wollen wir in der Öffentlichkeit wieder positiv auf uns aufmerksam machen.“ Durch die Absicht, die neuen Uniformen nicht in Fernost zu kaufen, sondern bei Uniformschneidern aus der Gegend, verspricht sich der Musikverein Fischbach eine lange Nachlieferzeit von Uniformteilen, um auch noch in zehn Jahren Nachschub für seine jungen Musiker zu erhalten. Roth: „Wir kaufen uns kein schnelllebiges Billigprodukt, sondern investieren in die Zukunft.“

Der Musikverein Fischbach ist, auch gerade was die Nachwuchsarbeit betrifft, sehr rührig. So veranstalten die Musiker regelmäßig Vorspielnachmittage. Hier können die Kinder zeigen, was sie schon an ihren Instrumenten erlernt haben und vor den Eltern, Oma und Opa vortragen. Die Eltern können sich an diesen Tagen über das Ausbildungsangebot im Verein informieren. Das musikalische Niveau im Musikverein Fischbach ist sehr gut, immer wieder erhalten Musikerinnen und Musiker entsprechende Leistungsabzeichen.

Die Fischbacher Musiker haben aber nicht nur an der Musik ihre Freude. Es gibt im Verein auch zahlreiche andere Freizeitaktivitäten. Die sind auch sportlicher Natur. So war der Verein beim Stadtlauf in Villingen zuletzt auch erfolgreich vertreten. Natürlich gibt es auch immer wieder schöne Ausflüge, speziell auch für die Jugend. Die trifft sich aber ab und an auch schon mal, um Inlinehockey spielen.

Neben dem Hauptorchester gibt es das Vororchester und das Jugendorchester. An zahlreichen Terminen und Festen spielt der Musikverein Fischbach auf. So beim Maifest am 1. Mai am „Tag der Arbeit“. Aber auch beim Verbandsmusikfest am 28. Mai in Pfohren ist man vertreten. Das Bezirksmusikfest in Deißlingen am 9. Juli oder das Bachfest in Schabenhausen am 30. Juli stehen auch im Terminkalender der Fischbacher Musiker. Das Jahreskonzert des Musikverein Fischbach findet am 2. Dezember statt.

Verein und Projekt

