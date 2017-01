Niedereschach Zu Fuß durch das Land der Orchideen

Werner Eichler aus Fischbach berichtet am Freitag beim Forum Niedereschach über seine siebenmonatige Tour durch Kolumbien

Niedereschach (gdj) "Kolumbien ist in seiner Vielfalt eines der spannendsten Länder überhaupt", sagt Werner Eichler aus Fischbach, der in den Jahren 2015 und 2016 knapp sieben Monate dieses südamerikanische Land als Rucksack-Tourist bereist hat.

Kolumbien heißt: tropisches Amazonasgebiet sowie vom ewigen Eis bedeckte Andengipfel, "Zona Cafetera", in der die besten Kaffees der Welt gedeihen, traumhafte Strände an Pazifik und Karibik, Wüsten und aktive Vulkane. Man bestaunt zum Weltkulturerbe zählende Kolonialstädte, in der die Welt stehen geblieben zu sein scheint, präkolumbianische archäologische Stätten sowie Museen von Weltrang. Nicht zu vergessen die unglaubliche Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen. Nicht umsonst belegt hinsichtlich der Artenvielfalt pro Flächeneinheit Kolumbien weltweit den zweiten Platz. Zehn Prozent der weltweit vorhandenen Arten sind auf kolumbianischem Boden vertreten. Die wichtigsten Ökosysteme Kolumbiens sind die feuchten Tropenwälder, die Savannenebenen, Auen und Torfwälder, der Andenwald sowie die Nieder- und Amazonaswälder.

Der größte natürliche Reichtum des Landes ist seine Flora, insgesamt kommen in Kolumbien rund 50 000 Pflanzenarten vor, davon allein 3500 Orchideenarten, also 15 Prozent aller auf der Welt existierenden Orchideenarten. Auch das Tierreich ist mit 1721 Vogelarten, 20 Prozent aller weltweit vorkommenden Arten und mit 358 Säugetierarten unglaublich vielfältig.

Mit 1,142 Millionen Quadratkilometern ist Kolumbien rund dreimal größer als die Bundesrepublik Deutschland, umso erstaunlicher, dass Werner Eichler so gut wie sämtliche Regionen zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auch mit dem Flugzeug bereist hat, entsprechen umfangreich und vielfältig sind auch seine Eindrücke und Erfahrungen aus diesem phantastischen Land.

Der Reisevortrag, organisiert vom Forum Niedereschach, findet statt am Freitag, 20. Januar, um 19.30 Uhr im Katharinensaal unter der katholischen Kirche Niedereschach. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird gerne genommen.