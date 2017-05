Niedereschach Xangverein Eintracht bietet Lieder aus aller Welt

Die Sänger des Xangvereins Niedereschach präsentieren sich beim Jahreskonzert. Unterstützt werden sie dabei von gleich drei Gastchören, dem Gesangverein Sunthausen, dem Männergesangverein Bergecho St. Roman und dem Gesangverein Renquishausen.

Am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr in der Eschachhalle lautet das Motto „Lieder aus aller Welt“. Die Sänger aus Sunthausen haben in den vergangenen Jahren durch erfolgreiche Projekte wie „Alpenrock und Austro-Pop“ Aufmerksamkeit erzielt. Die 30 Männer des MGV Bergecho St. Roman waren bereits beim Konzert 2014 des Xangvereins dabei – mit bekannten Ohrwürmern zum Mitsingen. Der Chor aus Renquishausen präsentiert sich mit internationalen Volksweisen, sodass sich an diesem Abend die Zuhörer auf ein breit gefächertes musikalisches Repertoire freuen dürfen: So geht Chorgesang heute, wäre eine passende Beschreibung. Die Sänger des Xangvereins haben sich in den vergangnen Wochen intensiv auf das Konzert vorbereitet. Bekannte Schlager und Lieder zum Mitsingen, Volksweisen aus Dalmatien, Italien, Frankreich, England und Deutschland stehen auf dem Programm. Eine musikalische Vielfalt getreu dem Motto des Konzertabends.