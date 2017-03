Niedereschach Wolfgang Grupp beeindruckt Existenzgründer

Der Burladinger Unternehmer spricht beim Niedereschacher Existenzgründertag über seine Sicht des Unternehmertums.

Niedereschach (gdj) Ein flammendes Plädoyer für ein bodenständiges, ehrbares Unternehmertum, so wie es einst von den Vätern und Vorvätern praktiziert wurde, hielt beim 5. Niedereschacher Existenzgründertag der Burladinger Textilunternehmer und Inhaber der Firma Trigema, Wolfgang Grupp. Verantwortung, Leidenschaft, Leistung und Ausdauer, dies seien die Eigenschaften, die Deutschland als Wirtschaftsmacht groß gemacht haben, und die auch heute unverzichtbar seien. So sei es für ihn als heimischer Unternehmer nicht nur selbstverständlich, sondern eine erste Pflicht, auch in einer globalisierten Welt zuerst seine Aufgaben in seinem Heimatland zu erfüllen, bevor er meine, das Glück in der Ferne suchen zu müssen. Denn wenn in der Zwischenzeit viele deutsche Bürger das Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft und damit auch nicht selten in die Politik verloren haben, dann sei das nicht eine Frage eines schlechten Standortes, sondern nicht selten eine Frage des Verhaltens mancher Unternehmer oder Manager, bei denen Gier und Größenwahn als Überschrift über ihre Machenschaften gesetzt werden könne.

Wenn man die Väter und Großväter fragte, die das Wirtschaftswunder in Deutschland realisiert haben, so sei die Antwort eindeutig: „Es waren persönlich haftende Unternehmer, die einen riesigen Vorwärtsdrang hatten und die auch größer werden wollten. Aber sie wussten, wenn sie eine Entscheidung treffen, die nicht in Ordnung ist, stünden sie selber als erste in der Verantwortung.

“ Und wenn heutzutage nach Firmeninsolvenzen diejenigen, die dafür verantwortlich sind, in der Firma einen neuen lukrativen Job kriegen und die, die nicht in der Verantwortung stehen, ihren Arbeitsplatz verlieren oder plötzlich auf Hartz IV sitzen, brauche man sich nicht wundern, wenn ein Herr Schulz bei seiner ersten Antrittsrede einen riesigen Applaus bekommt, wenn er sagt, man brauche endlich die Gerechtigkeit im Land zurück.

Die Motivation seiner Mitarbeiter, die Forderung nach immer steigenden Wachstumsraten, die Frauenquoten waren weitere Themen. Besonders deutliche Worte fand Grupp zum angestrebten Protektionismus in einem Amerika mit dem neuen Präsidenten Trump. „Internationale Geschäftsbeziehungen können nur funktionieren, wenn alle Beteiligten einen Vorteil daraus ziehen, jedoch nicht, wenn nur einige Länder diesen haben.“ Immer wieder gab es stürmischen Applaus für den mitreißenden Redner, der in seiner humorigen und bodenständigen Art seine Zuhörer begeistert.