Nicole Hoffmeister-Kraut wird eine Rede halten. Sie will Gründer landesweit voranbringen. Am Freitag spricht auch Trigema-Chef Wolfgang Grupp in der Eschachhalle in Niedereschach.

Im November lobte sie vor Experten die Niedereschacher Existenzgründungsoffensive als Musterbeispiel. Jetzt kommt sie persönlich nach Niedereschach, um EGON näher kennenzulernen. Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut besucht den fünften Niedereschacher Existenzgründertag am Wochenende. Dies hat das Ministerium jetzt mitgeteilt. Sie wird im Rahmen der Veranstaltung eine Rede halten.

Der Regionalentscheid im Gründer-Wettbewerb Elevator Pitch bildet den Auftakt des Niedereschacher Existenzgründertages am Freitag, 17. März, um 14 Uhr in der Eschachhalle. Elf Kandidaten haben ihre Geschäftsidee eingereicht und wollen sie innerhalb von drei Minuten der Jury und dem Publikum präsentieren. Das Spektrum der Erfindungen und Geschäftsideen reicht vom Online-Buchungssystem für Friseurtermine über einen Rottweiler Souvenirladen bis zur Öko-Toilette und Kältesauna. "Beim Elevator Pitch muss kein Businessplan vorgelegt werden, stattdessen geht es darum, von der Geschäftsidee zu überzeugen. Die Jungunternehmen beziehungsweise Gründerinnen und Gründer können so ihre Ideen vor einer Jury und einem Publikum aus regionalen Institutionen, potentiellen Geldgebern, möglichen Geschäftspartnern und Kunden präsentieren und sofort ein Feedback bekommen", so die Ministerin. "Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, das einen landesweiten Elevator-Pitch-Wettbewerb veranstaltet, um für mehr Unternehmertum im Land zu werben. Der Elevator Pitch BW ist eine großartige Gelegenheit für Gründerinnen und Gründer, um in die Öffentlichkeit zu treten, ihr Geschäftsmodell in einem frühen Stadium zu überprüfen und wertvolle Kontakte für die weitere Entwicklung des Unternehmens zu knüpfen", sagt Nicole Hoffmeister-Kraut.

"Unsere baden-württembergischen Start-ups orientieren sich noch viel zu häufig an regionalen Märkten oder Märkten des deutschen Sprachraums", bemängelte die Ministerin im Dezember. Die Ministerin: "Als klassisches Exportland müssen wir erreichen, dass unsere jungen Unternehmen viel früher internationale Märkte erschließen. Außerdem brauchen wir mehr internationale Start-ups im Land. Innovative Start-ups sind ein Standortfaktor, sie tragen wesentlich zur Bewältigung des Strukturwandels bei." Eine neue Gründungsoffensive des Landes soll weiterhelfen. Die Ministerin will Zentren für Hightech-Gründungsvorhaben unterstützen. Das Land will Gründern bei der Markterkundung helfen und internationale Kooperationen forcieren. Mit internationalen Messebeteiligungen sollen die baden-württembergischen Gründer stärker ins Rampenlicht gerückt werden. Höhepunkt des Niedereschacher Existenzgründertages ist zudem ein Impulsvortrag des bekannten Burladinger Textilunternehmers Wolfgang Grupp ab 16 Uhr. Der Inhaber der Firma Trigema will darlegen, wie er seinen Betrieb vorangebracht hat.