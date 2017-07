Niedereschach Weiter warten auf Badäcker

Für das Schabenhausener Neubaugebiet liegt immer noch keine Genehmigung vor. Die Mitglieder des Ortschaftsrats machen ihrem Ärger Luft. Sie sehen schnellere Fortschritte in anderen Gemeinden der Region.

Beim Neubaugebiet "Badäcker" heißt es weiter warten. Er müsse er leider mitteilen, dass es noch keine Fortschritte im Sinne eines positiven Bescheides seitens der übergeordneten Baubehörden gebe, sagte Bürgermeister Martin Ragg in der Schabenhausener Ortschaftsratssitzung.

Die bestehenden Probleme bestünden weiter, und es werde seitens der Verwaltung alle getan, bei der Genehmigung weiterzukommen. Er sei in fortwährenden Gesprächen. „Es ist sehr schade, dass sich die Sache so hinzieht – nicht nur für Sie in Schabenhausen, sondern für die gesamte Gemeinde, denn mittlerweile sind die Baugebiete sehr knapp in allen Ortsteilen geworden“, sagte Ragg. Er müsse deshalb nochmals um Geduld bitten, bis die gesetzlich vorgegebenen Punkte einer Klärung zugeführt werden können.

Ortsvorsteher Alfred Irion konnte das nicht so ganz einsehen: „Mir macht das wirklich keinen Spaß mehr.“ Ortschaftsrat Wilfried Greinus stellte die Frage in den Raum, warum es mit der Erschließung neuer Baugebiete, denn in anderen Nachbargemeinden klappe, wo ein Baugebiet nach dem anderen erschlossen werde. „Ich komme mir da so langsam etwas verarscht vor. Wieso schaffen es denn andere und wir nicht? Schließlich haben diese Gemeinde doch dieselben gesetzlichen Vorgaben und Auflagen wie wir auch.“

Was Bürgermeister Martin Ragg wiederum verneinte. Es geht nicht darum, es nicht zu bekommen, es gehe einfach um gesetzliche Vorgaben, die erfüllt werden müssen, die im ureigensten Interesse der Gemeinde sind. Wie Fragen nach der Bodenbeschaffenheit, was zeitaufwendige Untersuchungen und auch hohe Kosten mit sich bringe. Durch die Landesregierung würden diese gesetzlichen Vorgaben eben immer mehr verschärft und kompliziert.

Zudem gebe es von Gemeinde zu Gemeinde tatsächlich völlig unterschiedliche Voraussetzungen. So habe Fischbach gänzlich andere als Schabenhausen, und Niedereschach wiederum andere als Kappel. „Wir tun unser möglichstes wie auch die Fachbüros, die wir dazu eingeschaltet haben. Aber es braucht halt seine Zeit. Mir selber wäre es am liebsten, wenn die Bagger heute schon anrollen würden“, sagte Bürgermeister Ragg.

Badäcker II

Im Juli 2015 stand das Wohnbaugebiet „Badäcker II“ erstmals in der Ortschaftsratssitzung zur Diskussion, wozu ein entsprechender Antrag zur Änderung des Flächennutzungsplans bei der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen beschlossen wurde. Schon in früheren Jahren hatte die Gemeinde das Gebiet im Flächennutzungsplan als Baugebietsfläche ausgewiesen, war dann jedoch auf das Gebiet „Auf der Nuss“ ausgewichen, da man die Grundstücke im Gewann Badäcker nicht erwerben konnte. Die Änderung war im Flächennutzungsplan 2008 rechtskräftig geworden. Nachdem mit den Grundstückseigentümern Einigung erzielt werden konnte und die Abwasserbeseitigung des Baugebiets „Badäcker“ wesentlich kostengünstiger war, waren sich sowohl der Ortschaftsrat als auch der Gemeinderat einig, den Rücktausch bei der Verwaltungsgemeinschaft zu beantragen. In seinem diesjährigen Jahresrückblick im Januar nun hatte Ortsvorsteher Alfred Irion darauf hingewiesen, dass man beim Thema Erschließung neuer Wohnbaugebietes enorm unter Zugzwang stehe, der letzte Bauplatz im Neubaugebiet „Badäcker“ momentan bebaut werde, und damit stehe man jetzt mehr oder weniger mit dem Rücken an der Wand.