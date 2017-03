Niedereschach Vorfreude aufs Münzerfest

Geschichts- und Heimatverein bereitet das Münzerfest im September vor, es ist auch Thema in der Hauptversammlung am Sonntag

Niedereschach (aba) Alle Freunde, Fans und Interessierten rund um das Heimatmuseum der Gesamtgemeinde Niedereschach sind am Sonntag, 26. März, um 15 Uhr zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung des Geschichts- und Heimatvereins Niedereschach, eingeladen.

"Bitte stellen Sie Ihre Uhren richtig um, denn die Versammlung beginnt um 15 Uhr, Sommerzeit", so der Hinweis des Vorsitzenden, Hans Otto Wagner, der sich über viele Teilnehmer an der Versammlung freuen würde. Der Ablauf ist wie üblich. In gemütlicher Runde mit bei Kaffee und Kuchen werden die Regularien abgewickelt. Zudem wird das Team über den Stand bei der Vorbereitung des Münzerfestes im Herbst informieren.

Andenken an Adelsfamilie

Trotz Unterstützung durch den früheren Niedereschacher Bürgermeister, Otto Sieber, und Bürgermeister Martin Ragg laufe die Vorbereitung im Sponsoringbereich bislang noch recht schleppend, so Wagner im Vorfeld der Versammlung. Vom 9. bis 10. September organisiert der Geschichts- und Heimatverein Niedereschach, unterstützt durch engagierte Bürger von Fischbach und einigen Vereinen, das Münzerfest in der Ortsmitte. Dies geschieht zum Andenken an die Adelsfamilie "Münzer von Sinkingen", aus deren Reihe immerhin einer der bedeutendsten Äbte des Klosters Alpirsbach, Gebhard Münzer von Sinkingen, stammte. Er war mit Kaiser Maximilian I befreundet, der ihn auch einmal im August 1504 im Kloster Alpirsbach besuchte. Sehr gefreut hat sich Wagner auch, dass die zurückliegende Vorstellung des Kappeler Sauriers sehr viele Besucher hatte. Auch das Interesse an den Ausführungen von Werner Reich war groß. "Vielleicht war manch einer etwas enttäuscht, dass er keinen leibhaftigen T-Rex mit gefletschten Zähnen vor sich sah, aber wir mussten uns eben an die historischen Gegebenheiten halten", so Wagner.

Trotzdem sei der Saurier eine echte Bereicherung für das Museum und erweitere die Geschichte Niedereschachs um 240 Millionen Jahre, so Wagner weiter.