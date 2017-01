Niedereschach Voices of Joy erneut zu Gast in Niedereschach

Voices of Joy erneut zu Gast in Niedereschach

Besucher erleben Gottesdienst der klangvollen Art. Bekannte Gospels überzeugen die Zuhörer.

Schon ihr Name ist Programm: Voices of Joy, die Stimmen der Freude, haben es sich zum Ziel gesetzt, die frohe Botschaft zu verbreiten. Und das gelang der Formation des im gesamten süddeutschen Raum bekannten Villinger Gospelchors unter der musikalischen Leitung von Sven-Uwe Rösler bei ihrer zweistündigen Konzertveranstaltung in der katholischen Kirche hervorragend.

Dass die Voices of Joy inzwischen bereits zum dritten Mal die katholische Kirche Niedereschach für ihren Auftritt ausgewählt hatten, dies freute Diakon Stefan Fornal in seiner Begrüßung der zahlreichen Konzertgäste ganz besonders. Man habe sich versammelt, um zum einen ein Konzert zu hören, aber auch, um Gottesdienst zu feiern. Und genau dies nannte Fornal als Grundanliegen dieser Gruppe, die beides verbinde mit viel Freude und Spaß am Singen. Und er wünsche sich, dass dabei ein jeder mitgehen, mithören und mitsingen könne, einfach dabei sein könne. Denn gerade die Musik könne doch mit ihrer Emotion, ihrem Klang, und ihrer Schwingung das Wort Gottes viel einfacher und intensiver vermitteln als nur die Sprache.

Zum rockig-getragenen Instrumentalstück der Begleitband mit Drums, Bass, Keyboard, Gitarre und Piano schritten die Sängerinnen und Sänger schließlich in den Saal, um die Zuhörer übergangslos mit dem bekannten Amazing grace auf den musikalischen Abend einzustimmen, der aufwartete mit genauso besinnlichen Weisen wie auch begeisternden, mitreißenden Liedern. Das Schöne dabei: Die Sängerinnen und Sänger verstanden es hervorragend, choreographisch immer perfekt das wiederzugeben, was sie mit ihre Musik vermitteln wollten.

In dem Sinne also wahrlich ein Fest fürs Ohr und genauso für das Auge. Und stets schlugen ihre Erzählungen den Bogen zu den anschließend gesungenen Stücken. "Sing of Joy", "Jesus is the answer", "Josuah fit the battle", "He's got the whole world in his hand" und "Oh happy day" waren dabei die bekanntesten aus ihrer Liste von insgesamt genau 20 Gospels, die lautstark geforderten Zugaben zum Schluss der Konzertveranstaltung nicht eingerechnet.

Die beachtliche Ausdrucksstärke des Chores und die vielen Soloparts, dabei mit "Emma" sogar eine Bauchrednerpuppe, machten den Abend unvergesslich. Eine besonders schöne Geste der Chormitglieder: Bei der abschließend gesungenen Fürbitte "Der Herr ist mit uns" verteilten sich die Chormitglieder im Publikum – und alle gaben sich die Hände.

Der Chor

Voices of Joy ist ein Gospelchor, der aus rund 50 Sängerinnen und Sängern aller Konfessionen besteht. Gesungen wird vorwiegend Black Gospel. Die Palette reicht von ruhigen, besinnlichen Stücken bis hin zu begeisternden, mitreißenden Liedern. Auch eine Band ist Teil der Gruppe.