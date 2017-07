Niedereschach Viktoria stemmt Radrenntag

Radfahrerverein organisiert ein Kräftemessen des Radsportnachwuchses sehr erfolgreich. Begeisterte Zuschauer beflügeln die jungen Sportler.

Am Samstag war die Rennserie der Radsport Interessengemeinschaft Hegau zu Gast in Niedereschach. Am Start im Gewerbegebiet vor dem Bauhof waren viele Teilnehmer aus den verschiedenen Altersklassen in Niedereschach. Die Jungs und Mädchen waren mit Begeisterung bei der Sache und wurden von den Zuschauern angefeuert.

Wie immer hatte das Team des RV "Viktoria" rund um den Vorsitzenden Gustav Herbst alles bestens organisiert: Die Feuerwehr Niedereschach sorgte für die Absperrung der Rennstrecke, und für einen Notfall wäre die die DRK-Bereitschaft vor Ort gewesen. Vor und hinter der Theke sorgten engagierte Mitglieder des RV für die Verköstigung und die jungen Rennfahrer waren begeistert von den vielen schönen Sachpreisen, die es für alle Teilnehmer an den Rennen gab, zusätzlich zu den entsprechenden Urkunden und Medaillen.

Die Sieger ehrten Gustav Herbst und der Sportkoordinator des RV, Willi Haßler, vor. Neben den Radrennprofis, die bei jedem Rennen dabei sind, gab es aber für die Niedereschacher Teilnehmer etliche beachtenwerze Erfrolge zu verzeichnen. So für Moritz Rist einen ersten und für Alexander Engesser den zweiten Platz in der Kategorie Mountainbike in der Altersklasse U 11. In der Klasse U9 schafften Julian Storz und Frederik Engesser einen beachtlichen zweiten und dritten Platz ebenfalls in der Kategorie Mountainbike. In Reihe holten sich Anton Huber, Franz Huber, Elias Herbst und Simon Jerger die Plätze zwei, drei, vier und fünf in der Kategorie Mountainbike in der Gruppe U 13, und in der Klasse U 15/17 schaffte Elias Glatz ebenfalls mit Mountainbike den erstem Platz.