Niedereschach Ungarische Wurzeln und Jazz: Thomas Solt entwickelt Orchester weiter

Seit dem Jahr 2008 ist der gebürtige Ungar Thomas Solt, Dirigent beim Musikverein „Harmonie“ Niedereschach. Für die Musiker ist Solt ein Glücksfall.

Aufbauend auf der Arbeit seiner Vorgänger im Dirigentenamt, hat Solt das Orchester musikalisch seither stetig weiter entwickelt. Bei den vielen Auftritten ist es spürbar, dass die Harmonie nicht nur im Namen des Vereins steht, sondern auch zwischen Dirigent und Musikverein stimmt.

Für das laufende Jahr 2017 hat der Dirigent als musikalisches Ziel ausgegeben, das erreichte Niveau zu halten. Zudem möchte er die Jugendarbeit optimieren, denn als erfahrener Musiker und Ausbilder weiß Solt nur zu gut, dass die Hauptkapelle den Nachwuchs braucht.

In Ungarn, so Solt, habe habe man ja bekanntlich ohnehin Musik im Blut. Allerdings sei dort die Blasmusik nicht ganz so populär wie in Deutschland. In Ungarn hat Solt als gelernter klassischer Musiker auf Klarinette und Saxophon zehn Jahre eine Big-Band geleitet. Ein Musikstudium hat er in Wien und Szeged in Ungarn absolviert und sich als Autodidakt in Sachen Jazz weitergebildet. Genau diese Elemente bringt der engagierte Dirigent und erfahrene Ausbilder jetzt auch in Niedereschach beim MV „Harmonie“ ein.

Bei den Konzerten erweist sich die Musikauswahl von Solt stets als ausgewogen und kommt beim Publikum immer an. Trotz der Elemente des Jazz- und des Big-Band-Sounds erzielt die „Harmonie“ unter Solt immer ein gesundes Gleichgewicht zwischen modernen Stücken und Tradition.

„Musik soll in erster Linie auch Spaß machen“, ist einer der wichtigsten Grundsätze des beliebten Dirigenten. Solt berichtet, auf seine hervorragenden Deutschkenntnisse angesprochen, dass er einen Großteil seiner Kindheit in Stuttgart verbracht habe. Dort seien bereits seine Eltern musikalisch tätig gewesen.

Die nächsten großen Ziele von Solt im Jahr 2017: ein geplantes Konzert in Geisingen mit dem Musikverein Gutmadingen und nach Ostern ein Kirchenkonzert in der katholischen Kirche in Niedereschach.