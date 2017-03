Niedereschach Über 100 Helfer sammeln eifrig Müll

Viele Gruppen und Privatleute bei der Landschaftsputzete in Niedereschach. Zwei gut gefüllte Container kommen zusammen

Niedereschach (gdj) Wie dringend notwendig die jährliche Landschaftsputzete ist, zeigte sich bei der durch Rüdiger Krachenfels vom Naturschutz organisierten Säuberungsaktion. Über 100 Helfer von Vereinen, Organisationen und auch private Helfer waren an den Straßen rund um Niedereschach und den Ortteilen mit ihren Sammelsäcken unterwegs. Sie sammelten den Unrat ein, den manche Zeitgenossen einfach mitten in der Natur und vor allem entlang von Straßen hinterlassen.

Nach getaner Arbeit fragten sich die Organisatoren angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, seinen Müll legal loszuwerden, warum sich manche die Mühe machen, beispielsweise eine komplette Auspuffanlage im Wald zu entsorgen und nicht einfach einen Recyclinghof anzufahren. Noch leichter geht es bei der jährlichen Alteisensammlung der Feuerwehr, wo die Wehrleute das Sammelgut am Straßenrand vor der Wohnung mitnehmen.

Entlang der Straßen waren es meist Zigarettenschachteln, Flaschen, Plastikbehälter und natürlich Pommesfrittes-Behälter und Kaffeebecher der einschlägigen Fast-Food Ketten. Darauf müsste, so etliche verärgerte Sammler, eigentlich eine deftiges Pfand erhoben werden. Zwei gut gefüllte Container mit Sammelgut waren am Ende der diesjährigen Landschaftsputzete wieder zusammengekommen.

In Niedereschach wurde die Aktion von Gemeinderat Rüdiger Krachenfels organisiert, in Fischbach vom Angelverein Teufental mit Herbert Schlenker. In Kappel war Ortsvorsteher Werner Reich der Ansprechpartner und in Schabenhausen Ortsvorsteher Lothar Franke. Rüdiger Krachenfels freute sich über die große Teilnahme an der Aktion. Mit dabei waren die Schulen und Kindergärten, der Naturschutzverein, der Caravan- und Zeltsportclub die Rally-Igel, die Jugendclubs, die Jugendfeuerwehr, der Angelverein Teufental und auch viele Privatleute. Krachenfels und Schlenker sorgten zudem für die Verköstigung der Sammler. Besonders danken sie auch allen, die mit ihren Traktoren und Anhängern den ganzen Tag über das bereitgestellte Sammelgut zu den Containern fuhren.