Niedereschach Trachtenverein entwickelt sich prächtig

Viel Lob für den neuen Vorsitzenden Stange. Der Verein hat mittlerweile mehr Jugendliche als aktive Mitglieder.

Niedereschach – "Make TVR great again", ähnlich der bereits von einem ihm weniger geliebten Weltbürger ausgegeben Parole könnte jedoch auch das erste Jahr des neuen Vorsitzenden des Trachtenvereins Reckhölderle umschrieben werden, so der zweite Vorsitzende Andreas Veit in einer Laudatio für Claus Stange und seine im ersten Jahr geleistete Arbeit im Trachtenverein Reckhölderle (TVR). Dass Claus Stange, seit nunmehr einem Jahr neuer Vorsitzender, seine Bewährungsprobe mit Bravour bestanden hatte, dies war in einer überaus harmonisch verlaufenden Generalversammlung des Trachtenvereins im Restaurant Bantle unverkennbar. Genauso wie die hervorragende und vorbildliche Jugendarbeit mit dem Jahresrückblick, von Kathleen Ratz und Lea Lindinger im Wechsel vorgetragen.

Ein Zeichen auch, dass in einem Verein mit 39 Aktiven und 45 Kindern und Jugendlichen in der Überzahl einfach auf den Nachwuchs gesetzt werden muss. Und das scheint beim Trachtenverein hervorragend zu funktionieren. Das Sommerzeltlager der Trachtenjugend im Empfingen, Trachtenfachmarkt in Bad Dürrheim, Ausflug in den Erlebnispark nach Rust und Erntedankfest waren die Renner im Jahresrückblick der Trachtenjugend.

Ein umfangreiches Jahresprogramm hatten natürlich auch die Aktiven zu bewältigen, wie Schriftführerin Carina Häsler aufzeigte. Die Teilnahme am Fastnachtsumzug mit Umzugswagen, Festakt zum 125-jährigen Jubiläum des Musikvereins, Gautrachtentreffen, Eschachfestival, Hammellauf, Erntedankfest, Theatervorführung in der Eschachhalle, Stand beim Adventsdörfle, Patrozinium und Brotspende waren dabei nur die Höhepunkte. In seinem Kassenbericht konnte Frank Rist mit den zahlreichen Aktivitäten wie Verkaufsständen beim Fastnachtsumzug, Eschachfestival mit Bierstand, Hammellauf, Herbsttheater, Adventsmarkt und den zahlreichen Spenden eine ordentliche Summe auf der Einnahmenseite verbuchen. Abzüglich der Ausgaben mit den zahlreichen Anschaffungen, wie neue Sitzbezüge oder neues Vereinsoutfit mit Polo-Shirts und Fleecejacken, konnte Rist unterm Stich einen Gewinn von 923 Euro ausweisen, geprüft von Heide Dinter und Anita Reich und für absolut in Ordnung, ja vorbildlich geführt, befunden.

Das neue Zweiergespann Anita Reich und Andreas Huber als Tanzleiterteam sprach einen besonderen Dank speziell der Vereinsjugend aus, ohne ihre aktive Beteiligung hätte man sicherlich nicht so oft tanzen können. Bei insgesamt 23 Proben und Auftritten belohnten sie die besten Probenbesucher mit einem Präsent. In seiner einstimmig herbeigeführten Entlastung des gesamten Vorstandes stellte Bürgermeister Martin Ragg lobend heraus, dass beim Trachtenverein die Brauchtumspflege im Vordergrund stehe, genauso bringe sich der Verein jedoch auch an vielen Stellen in das Dorfgeschehen ein, unterstütze andere Vereine und habe diesbezüglich ein regelrechtes Netzwerk gestrickt. Und nur so hätten auch größere Aktivitäten, wie im vergangenen Jahr das Eschach-Festival, gemeinsam durch die Vereine gestemmt werden konnten. Ein großes Kompliment sprach Ragg dem Verein für seine vorbildliche Jugendarbeit aus: "Mit diesem Nachwuchs steht der Trachtenvereins hervorragend da und kann getrost hoffnungsvoll in die Zukunft blicken."

Lob und Ehre

Langjährige verdiente Vereinsmitglieder seien es, die mit ihrem persönlichen Einsatz über Jahre hinweg dazu beigetragen haben, dass der Trachtenverein heute so erfolgreich dasteht. Dafür ehrte der Vorsitzende Claus Stange in der Jahreshauptversammlung für zehnjährige aktive Mitgliedschaft Dominik Jerger, Hannah Dinter und Luisa Ratz. Für 60-jährige passive Mitgliedschaft wurden Margarete Klimke, Edwin Riedlinger und in Abwesenheit Ilse Baumann geehrt. Als besten Probenbesuchern wurde vom Tanzleiterteam Anita Reich und Andreas Huber mit lediglich zwei Fehlzeiten Lea Lindinger und Claus Stange ein Präsent überreicht wie auch Hans-Jürgen Lindinger, Kathleen Ratz, Frank Rist, Andreas Veit und Anita Reich mit drei bis fünf Fehlzeiten.