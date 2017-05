Niedereschach Trachtenkapelle Kappel erlebt turbulentes Jubiläumsjahr

Vorsitzender Johannes Link küpndigt nun ruhigeres Fahrwasser an. Neuer Dirigent Andreas Hirt mit dem Start zufrieden

Niedereschach – Nach einem doch recht turbulenten Jubiläumsjahr anlässlich des 125-jährigen Bestehens und dem Dirigentenwechsel soll es bei der Trachtenkapelle Kappel jetzt wieder in etwas ruhigerem Fahrwasser weitergehen. Dies kündigte Vorsitzender Johannes Link in der Jahreshauptversammlung in der Pizzeria "Stellfalle" an.

Link rief dabei wie auch Désirée Barthel im Namen der sich im Urlaub befindlichen Schriftführerin Rebecca Bayer die zahlreichen, erfolgreichen Veranstaltungen in Erinnerung. "Bei uns spielt einfach die Freude und Leidenschaft bei der Musik mit", so die Bilanz von Johannes Link, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an alle Aktiven in der Trachtenkapelle. Als ein Schwerpunkt nannte er weiterhin eine optimale Jugendausbildung.

Ein wichtiger Punkt für die nächsten Jahre sei die Erarbeitung eines neuen Sponsorenkonzeptes, mit der die Vereins- und Jugendarbeit weiter unterstützt werde. Der Verein wolle nicht nur von Festen und Veranstaltungseinnahmen abhängig sein. Der detaillierte Kassenbericht von Désirée Barthel wies bei der Trachtenkapelle ein Plus von 6616 Euro und bei der Bläserjugend von 3753 Euro aus. Die von Arnold Bayer und Stefan Reiser durchgeführte Kassenprüfung bei der Trachtenkapelle ergab keine Beanstandung. Bei der Bläserjugend gab es eine Beanstandung, die noch nicht geklärt werden konnte und die nochmals zur Nachprüfung vorgelegt werden müsse.

Für Bürgermeister Martin Ragg war es eine große Freude zu sehen, wie es bei der Trachtenkapelle läuft. "Immer wieder tolle Ideen und originelle Veranstaltungen, die auf die Beine gestellt werden", lobte er. Eine wirkliche Bereicherung für das kulturelle Leben in der Gemeinde, so Ragg. Er kündigte an, dass 2017 die Vereinszuschüsse der Gemeinde erhöht werden. Besonders erfreulich sei auch, dass es im dritten Anlauf gelungen sei, die erforderlichen Zuschüsse für die so sehnlichst gewünschte Sanierung der Schloßberghalle zu sichern. Jetzt stünde der Maßnahme nichts mehr im Wege.

Mit Spannung erwartet wurde der erste Bericht des neuen Dirigenten Andreas Hirt, der zusammen mit der Trachtenkapelle vor Kurzem sein erstes Konzert gegeben hatte. Nach 23 Proben seit seinem Amtsantritt und einem Anwesenheitsschnitt von 72 Prozent bilanzierte er einen ganz guten Start. Im neuen Jahr habe man sich bei der Fasnet sensationell gut präsentiert. Auch die ersten Konzerte liefen musikalisch überraschend gut, was nach einem halben Jahr als neuer Dirigent nicht selbstverständlich sei. Dies bedeute aber auch, dass seine Vorgänger eine tolle Arbeit geleistet hätten, auf die er zurückgreifen könne.

Sichtliche Verschiebungen im Vorstand erbrachten die Neuwahlen, die Ortsvorsteher Werner Reich durchführte. Nachdem sich der stellvertretende Vorsitzende Volker Chrobok nicht mehr zur Wiederwahl stellte, wurde einstimmig die bisherige Kassiererin Désirée Bartel gewählt. Ihr folgt als neue Kassiererin für ein Jahr Steffi Schwarzeit. Als Schriftführerin wurde Rebecca Bayer wiedergewählt, als neuer aktive Besitzer für Alfons Dinser Christina Falkenberg.

Im Amt bestätigt wurde als zweiter aktiver Beisitzer Martin Hauser und Lars Vogt als passiver Beisitzer. Bei der Bläserjugend wurde wie bei der Trachtenkapelle Steffi Schwarzeit als Kassiererin und Rebecca Bayer als Schriftführerin gewählt. Zu Kassenprüfer wurden Arnold Bayer und Volker Chrobok ernannt.

Lob und Ehrungen

Ehrungen und Geschenke gab es für die Musiker und Ausbilder der Trachtenkapelle Kappel. Für Simone Braun (Früherziehung), Nicole Zehnder (Klarinettenunterricht), Maximilian Dinser (Schlagzeugunterricht), Rebecca Bayer (Theorieunterricht), für die Notenwartinnen Marianne Beha und Verena Grießhaber und für den neuen Dirigenten Andreas Hirt.

Im 90-er-Club, das sind die Musikerinnen und Musiker mit über 90 Prozent Probenbesuch, wurden Roland Hauser und Philipp Grießhaber für vollständigen Probenbesuch ausgezeichnet. Teresa und Hartmut Heini hatten eine Fehlprobe und Volker Chrobok und Niklas Heini hatten lediglich zweimal gefehlt. (gdj)