Kappe-Obed des Gesangvereins im Sängerheim Niedereschach

Ein kleiner aber feiner närrischer Farbtupfer ist während der hohen Tage in Niedereschach der Kappe-Obed des "Xangverein" im Sängerheim. In diesem Jahr konnten die Sänger gar ein kleines, sprich das elfjährige Jubiläum feiern. Unter dem Motto "Fremde Welten" wurden dabei die schönsten und aufwendigsten Narrenkostüme prämiert.

Die Jury, bestehend aus Karl-Heinz Wimmer, Tanja Bayer und Gerd Maser von den drei Niedereschacher Zünften, entschied sich für eine Gruppe, die getreu dem Song von Nena aus 99 Luftballons närrische Kostüme gefertigt hatten. Platz zwei ging an ein kleines Blumenkind und Platz drei an Volker Obergfell als Meister Eder und Elke Obergfell als Pumuckl.

Geboten wurde ein närrisches Programm, das die "Kappe-Obed-Sänger" des Gesangvereins mit tollen Liedern und humorigen Texten starteten. In Gestalt von Thomas Speck stattete auch der amerikanische Präsident Donald Trump den Sängern einen Besuch ab. Weil die Flug- und Aufenthaltskosten für den Präsident von den Sängern übernommen wurden, konnte Trump angesichts des guten "Deals" die Einladung nicht ablehnen. Trump griff auch zur Gitarre und nach der Melodie von "Verdammt ich lieb Dich" bot er einen auf seine Belange und mit "alternativen Fakten" gespickten Text.

Die Straßenkehrer Martin Emminger und Wolfgang Schleicher wussten so mancherlei Humoriges aus dem Ort zu berichten. So plane der Schultes in den nächsten Jahrzehnten "kleine Egons" zu züchten: Die "Nasenpfeifenveranstaltung" der CDU, der Brand in der Heizentrale und vieles mehr wurde auf die Schippe genommen.

Karl-Heinz Wimmer ging der Kritik nach, wonach heute die Schlagertexte oft geistlos sind und früher alles besser war. Und siehe da: Auch damals gab es völlig nichts sagende Liedtexte. DJ Philipp Moser und die "Kappe-Obed-Sänger" sorgten weiter für beste Stimmung. Auch wenn der Abend noch einige Besucher mehr hätte vertragen können, die, die gekommen waren, hatten ihren Spaß und genossen den Abend.