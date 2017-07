Niedereschach Thomas Reichert tritt zurück: Fußballer suchen neuen Jugendleiter

Thomas Reichert will Verantwortung beim SV Niedereschach aus privaten Gründen abgeben. Nachwuchs soll verstärkt Spielgemeinschaften bilden.

Gravierende Änderungen stehen im Jugendbereich des SV Niedereschach an: Zum einen gab Jugendleiter Thomas Reichert bei der Jugendversammlung im Vereinsheim bekannt, dass er, obwohl noch für ein Jahr gewählt, aus privaten und beruflichen Gründen ab sofort nicht mehr als Jugendleiter zur Verfügung stehe. Zum anderen werde es immer schwieriger, im Jugendbereich eigene Mannschaften zusammenzustellen. Deshalb sei geplant, ab der Saison 2019/2020 eventuell zusammen mit den Nachbarvereinen aus Fischbach, Kappel und Obereschach eine Spielgemeinschaft mit dem Namen SG Eschachtal zu gründen.

Denn auch diese umliegenden Vereine hätten dieselben Probleme im Nachwuchsbereich. "Eine solche Spielgemeinschaft wird die Zukunft sein, andere Vereine in der Region haben es vorgemacht", so Reichert, der mit Blick auf seinen Rückzug großen Wert darauf legt, dass dieser absolut nichts mit dem SVN zu tun habe. Er habe einfach gemerkt, dass ihm aus zeitlichen Gründen immer wieder auch Fehler bei der Organisation unterlaufen. Er werde dem SVN hinter den Kulissen weiter helfen, auch weiterhin die Homepage des Vereins betreuen und auch das Med.+Org. Jugendturnier weiterhin organisieren. Er sei in seiner fünfjährigen Amtszeit mit Leib und Seele gerne Jugendleiter gewesen. Damals habe er von Marion Pantel ein schweres Amt übernommen, denn diese sei perfekt gewesen und habe 150 Prozent Leistung gebracht. Er habe den Vorstand des SV Niedereschach schon vor Monaten über seine Rücktrittsabsichten informiert und was seine Nachfolge anbetreffe, gebe es eine Option.

Angedacht sei auch, einen Ausschuss für die sportliche Leitung zu bilden. Dabei solle unter dem Dach des Hauptvereins ein Mitglied für die Jugend und ein Mitglied für den Aktiven Bereich zuständig sein. Der Vorsitzende des SVN, Volker Frick, dankte Reichert für sein Engagement sowie für die Zusage, den SVN weiter zu unterstützen und auch künftig die Homepage des Vereins zu betreuen. "Für uns in der Vorstandschaft war es ein Schlag ins Gesicht, als Thomas uns seine Entscheidung mitgeteilt hatte, aber wir müssen es akzeptieren", so Frick. Er bedauerte auch mit Blick auf die geplante sportliche Leitung, dass fast keiner mehr etwas machen wolle. Ein Problem, das auch andere Vereine haben, so der Vorsitzende weiter. Thomas Reichert habe viel für den Verein getan, auch als Sponsor und man werde ihn bei der Hauptversammlung verabschieden. "Ich hoffe, dass wir einen Nachfolger finden, zumal wir derzeit recht pflegeleichte Jugendliche haben und es im Jugendbereich durchaus auch schöne Erfolge zu verzeichnen gibt", so Frick weiter.