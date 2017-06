Das Travel Event der Firma Touratech hat Niedereschach ein Wochenende der Superlative beschert. Tausende Motorradfans hatten den Weg in den Schwarzwald gefunden.

Ein Wochenende der Superlative fand am Sonntagabend in Niedereschach sein Ende. Der international aufgestellte und für seine Qualität "Made im Schwarzwald" bekannte Motorradausrüster Touratech hatte eingeladen und Biker aus ganz Europa und teilweise darüber hinaus kamen nach Niedereschach.

Seit dem Jahr 2004 hat das Touratech Travel Event seinen festen Platz im Terminkalender vieler Zweiradfans. Und es sollte in diesem Jahr nicht nur an die großen Erfolge der Vorjahre anknüpfen – allein in 2016 zählte man mehr als 10 000 Besucher – sondern konnte mit erwartet doppelt so vielen Gästen noch einmal neue Akzente setzen. Wenn auch die Abschlusszahlen noch nicht feststehen, so konnte man als Besucher am Samstagnachmittag registrieren, dass der große Platz unter dem riesigen Sonnendach bereits gefüllt war, dass aber an den weiteren Standorten, im neuen Vertriebsgebäude und auf der eigens für die Veranstaltung gesperrten Dauchinger Straße noch einmal so viele Menschen unterwegs waren.

Mit mehr als 80 Händlern, welche die Veranstaltung nutzten, um eigene Produkte zu präsentieren, geriet das Travel Event zu einer ganz speziellen Messe für Biker. Ein Programm das keine Wünsche offenließ erwartete die Biker auch in diesem Jahr. Jeder konnte sein Traummotorrad testen, es gab einen Sonderverkauf in Sachen Zubehör und Motorradbekleidung und natürlich viel Musik, Informationen und Verpflegung. Ein weiteres Indiz für den erwartet großen Andrang war die große Zeltwiese oberhalb der Niedereschacher Sportanlagen, die beinahe auf die doppelte Größe ausgeweitet worden war. Die Firma Hans Grohe hatte eigens zwei exklusive Duschtrucks zur Verfügung gestellt.

Mit 18 spannenden Herausforderungen und dem Finale am Samstag in denen die GS-Fahrer ihr Geschick, Wissen und ihren Mut beweisen mussten, geriet die parallel verlaufende BMW Motorrad GS Trophy Qualifier Germany 2017 zu einem ganz besonderen Programmpunkt an diesem Wochenende.

Bereits seit Donnerstag waren die Endurofahrer auf den Straßen unserer Region unterwegs, um sich ihre Punkte zu holen und sich so für das Finale und möglicherweise für die Teilnahme am begehrten Startplätze im Team Germany für die internationale BMW Motorrad GS Trophy 2018 in der Mongolei zu qualifizieren. Zum dritten Mal dabei waren in diesem Jahr auch die BMW GS-Girls. Die über Facebook entstandene Gruppe hat sich durch die Initiative der Endurofahrerin Jolanda Rust und durch die aktive Mithilfe von Ramona Schwarz vor drei Jahren gegründet und trifft sich seither ganz sicher beim Touratech Travel Event und bei vielen weiteren Gelegenheiten. Mittlerweile gibt es Gruppierungen auf jedem Kontinent und etwa 50 der "Girls" trafen sich in diesem Jahr in Niedereschach. In Niedereschach ist man diesen Rummel gewohnt und erträgt die Unbillen, die das Travel Event mit sich bringt, eher gelassen. Wenn es auch in diesen Tagen schwieriger ist, die heimische Tankstelle anzufahren und wenn sich vor dem Brötchenverkauf morgens lange Schlangen bilden oder wie in diesem Jahr erstmals die Dauchinger Straße gesperrt und eine Umleitung über Kappel und Weilersbach in Kauf genommen werden muss, so haben die meisten Bürger dafür Verständnis.

Erneute Auszeichnung

Die Leser der Zeitschrift "Motorrad" kürten Touratech in diesem Jahr zum Sieger in den Sparten Umbauten/Customizing und Anbauteile/Zubehör, wo Touratech bereits zum siebten Mal in Folge zur „Best Brand“, also zur Besten Marke, gewählt wurden. Nach einem Jahr voller Herausforderungen mit Neubau, Umzug und tiefgreifenden Strukturveränderungen sei dieser Erfolg umso höher zu bewerten, freute sich das Vorstands-Trio Herbert Schwarz, Jochen Schanz und Martin Wickert. (in)