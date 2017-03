Gemeinderat Edgar Lamparter konfrontiert den Bürgermeister Martin Ragg mit Informationen zu Grundstücksbesichtigungen. Der Verwaltungschef kritisiert, dass diese Informationen nichtöffentlich bleiben sollten.

Einen erneuten, deutlichen Verweis von Bürgermeister Martin Ragg kassierte Gemeinderat und Bürgermeister-Stellvertreter Edgar Lamparter in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit seiner Forderung, Bürgermeister Martin Ragg solle seine Aussage aus der vorausgegangenen Sitzung richtig stellen. Dabei war es darum gegangen, dass Lamparter von Ragg wissen wollte, was es mit den Ortsterminen und Besichtigungen mit Baufirmen und Behördenvertretern auf sich habe, die im Bereich Holderäcker stattgefunden hätten und weswegen er von mehreren Bürgern angesprochen worden sei. Und Ragg darauf geantwortet hatte, die Gemeinderäte wüssten doch, was dort laufe, derweil dies in nichtöffentlicher Sitzung behandelt worden sei. Der Bürgermeister warf seinem Stellvertreter vor, diesen Punkt in eine öffentliche Sitzung getragen zu haben.

Diesen Vorwurf solle Bürgermeister Martin Ragg zurücknehmen, so nun die Forderung des Bürgermeisterstellvertreters Lamparter in der Sitzung am Dienstagabend. Denn seines Wissens nach sei nie in einer nichtöffentlichen Sitzung über dieses Thema gesprochen worden. Und deshalb könne er diesen schwerwiegenden Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen. "Da die Gemeinde bekanntlich bemüht ist, im Rahmen der Möglichkeiten, die das Land den Kommunen momentan biete, neues Bauland zu schaffen und dies allen Gemeinderäten bekannt ist, glaube ich ihnen nicht, dass sie nichts davon gewusst haben oder halt nicht wissen haben wollen und dies als Bürgermeisterstellvertreter", so konterte Ragg umgehend. Und um Grundstücksspekulationen zu verhindern, könne er es nicht nachvollziehen, dass Lamparter solche Diskretionen öffentlich ausplaudere.

Dieser wiederum entgegnete, dass ein Mitarbeiter vom Bürgerbüro von ihm den Auftrag bekommen habe, in den Protokolle der letzten nichtöffentlichen Sitzungen nachzuforschen, dieser habe nichts gefunden, was eine Bautätigkeit im Bereich Breiteweg und Holderäcker betreffe und deshalb könne er seine Antwort so nicht akzeptieren, so stellte Gemeinderatsmitglied Lamparter in den Raum.

Angst vor Spekulation

Martin Ragg antwortete, dass es ihm wiederum zu dumm geworden sei, dass sein Bürgerbüro-Mitarbeiter seine Zeit opfern und in den Protokollen langwierig herumzusuchen, schließlich gebe es in der Gemeindeverwaltung Wichtigeres zu tun. Und er stehe zu seiner Aussage, Lamparter habe einen Sachverhalt aus nichtöffentlicher Sitzung hier herein getragen und im besten Fall sei es unvorsichtig gewesen, was er getan habe, im schlechtesten Fall eine massive Schädigung der Gemeinde Niedereschach, sollte es dazu führen, dass man jetzt mehr für diese Grundstücke bezahlen müssen, sollten jetzt in der Folge Grundstücksspekulationen eintreten. "Ich bitte sie, in Zukunft sensibler mit solchen Sachverhalten umzugehen, um unsere Gemeinde Niedereschach, den Gemeinderat und die Bürger und Bürgerinnen, die ihre Steuern zahlen, nicht weiter zu schädigen." Deutliche Worte seitens des Bürgermeisters, die sein Stellvertreter wiederum damit konterte.