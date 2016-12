Niedereschach Sternsinger sammeln in Niedereschach für Hilfsprojekte

Aufpassen, wenn es klingelt: Vom 6. bis 8. Januar ziehen die Gruppen von Haus zu Haus und bitte um Spenden.

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion 2017 in Niedereschach. Wie jedes Jahr, so ziehen auch im Jahr 2017 in Niedereschach mit seinen Ortsteilen die Sternsinger von Haus zu Haus. Das diesjährige Motto lautet: Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit. Dabei sammeln die Kinder und Jugendlichen für Hilfsprojekte in der ganzen Welt, vor allem sollen dieses Jahr aber die Kinder in Kenia unterstützt werden.

Der Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger in Fischbach und Schabenhausen findet am Freitag, 6. Januar um 10 Uhr in der Fischbacher Mauritiuskirche statt. Anschließend besuchen die Sternsinger in Fischbach die Häuser.

Sie besuchen auch die Häuser in Schabenhausen. Wer hier den Segen der Sternsinger erhalten möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0 77 25/91 51 46 oder per E-Mail unter helen-korte@t-online.de anmelden. Natürlich hoffen die jungen Sternsinger dass ihnen auch dieses Jahr wieder viele Menschen die Türen öffnen und sie freudig empfangen.

Im Kernort Niedereschach werden die Sternsinger die Straßen wie folgt besuchen:

Freitag, 6. Januar 2017: Rottweiler Straße, Villinger Straße, Mariusstraße, Steigstraße, Hardtweg, Amselweg, Drosselweg, Finkenweg, Hummelberg, Gartenweg, Öschlestraße, Merowingerring, Gengenbachweg und die Außenbezirke.

Alemannenstraße, Graneggstraße, Grundstraße, Birkenweg, Buchenweg, Ahornweg, Lohnweg, Auf der Breite, Friedhofstraße, Breiteweg, Holderäcker, Peter Garten, Eichbergstraße, Fischbacher Straße, Bruder- Konradstraße, Fichtenstraße, Lärchenweg, Schlehenweg, Föhrenweg und Erlenweg.

Sonntag, 8. Januar 2017: Gässle, Untere Lehrstraße, Obere Lehrstraße, Gustav-Strohm-Straße, Dauchinger Straße, Lindenweg, Hohrain, Auf dem Zimmermann, Beroldingerstraße, Kirneckstraße, Erlewinstraße, Ifflingerstraße, Mäselinstraße, Frideggstraße, Schäffnerstraße und Eschachpark.