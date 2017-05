Niedereschach Startschuss für 24 Seniorenwohnungen in Niedereschach

Fünfter Bauabschnitt einer Erfolgsgeschichte. Eigentumswohnungen sollen im Frühjahr 2018 fertig sein

Niedereschach – In direkter Nachbarschaft zum Seniorenzentrum am Eschachpark mit Wohnungen für betreutes Wohnen, Tagespflege und Pflegehaus wurde am gegenüberliegenden Ufer der Eschach der Grundstein für den Neubau einer weiteren Seniorenwohnanlage für betreutes Wohnen gelegt. Die in diesem fünften Bauabschnitt geplante Wohnanlage besteht aus 24 in sich abgeschlossenen Eigentumswohnungen mit zwei oder drei Zimmern, Küche, Bad, Balkon, Terrasse und Kellerraum. Die Anlage soll laut Plan im Frühjahr 2018 fertiggestellt sein.

Bürgermeister Martin Ragg begrüßte zu Beginn der Grundsteinlegung die Vertreter des Bauträgers, die FWD-Hausbau- und Grundstücks GmbH aus Dossenheim mit Matthias Günther an der Spitze, eine Delegation des Caritasverbandes Schwarzwald-Baar-Kreis, angeführt vom Vorstandsvorsitzenden Michael Stöffelmaier, Gemeinderäte, Architekten, Vertreter der am Bau beteiligten Firmen und künftige Bewohner und Eigentümer der Wohnungen. Sowohl Ragg als später auch Stöffelmaier und Matthias Günther gingen auf die Geschichte des Seniorenzentrums im Eschachpark und die Beweggründe für den Bau dieses Zentrums ein. Ragg sprach von einer Erfolgsgeschichte, die mit dem nun begonnenen fünften Bauabschnitt weitergeführt werde.

Wurden früher Menschen aus der Gesamtgemeinde, die oft ein Leben lang in Niedereschach gewohnt hatten, im Alter, wenn sie auf Hilfe und Pflege angewiesen waren, "entwurzelt", weil sie in umliegenden Städte in dortige Pflegeheime ziehen mussten, so können sie nun auch ihren Lebensabend in ihrer Wohngemeinde Niedereschach verbringen. Mit Blick auf die aktuell ständig steigende Zahl von Menschen im betreuten Wohnen und stets voll belegten 33 Plätzen im Pflegehaus sagte Stöffelmaier voraus: "Wir sind noch nicht am Ende aller Entwicklungen".

Viel Lob gab es für die Seniorenkoordinatorin Christina Dreier, die sich um die Menschen im betreuten Wohnen kümmert, ebenso wie für das ganze Team des Pflegehauses und die soziale Drehscheibe in Niedereschach. Dass im Niedereschacher Seniorenzentrum mit betreutem Wohnen, Tagespflege und Pflegehaus alles so gut laufe, liege in erster Linie an den Menschen, die dort hauptberuflich, nebenberuflich oder ehrenamtlich wirken und dort für eine lebens- und liebenswerte Atmosphäre sorgen.

Alle Beteiligten hoffen nun, dass die Bauarbeiten zügig und vor allem auch unfallfrei über die Bühne gehen werden. Ragg erinnerte daran, dass im Vorfeld der Baumaßnahme viele Hürden zu nehmen waren. Dies habe viel Zeit und Kraft gekostet. Letztlich habe man aber alle Probleme einvernehmlich lösen können. Für die Nachfahren in 100 oder 200 Jahren wurde dann von Ragg, Stöffelmaier und Günther eine Stahlkassette mit Prospekten, Urkunden, einer Caritas-Gedenkmünze, einer Tageszeitung, einem Gemeindemitteilungsblatt und Euromünzen gefüllt.

Einzug ab 60 Jahren

Der Einzug in die betreuten Wohnungen ist vertraglich ab einem Alter von 60 Jahren oder ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent möglich. So ist abgesichert, dass die Wohnanlage auf Dauer für Senioren und behinderte Menschen zur Verfügung steht. Jeder Bewohner wohnt eigenständig in der eigenen Wohnung und versorgt sich weitestgehend selbst. Ziel ist es, die Eigenständigkeit bis ins hohe Alter zu bewahren. (gdj)