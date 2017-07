Niedereschach Spieleparcours bringt Kindern in Kappel jede Menge Spaß

Der Kindergartenverein Kappel feiert sein Sommerfest. Der Spielplatz bietet den Gästen viele neue Attraktionen.

Allen Grund zur Freude hatte die neue Vorsitzende des Kindergartenvereins Kappel, Janine Mahlenbrei, am Sonntagnachmittag: Zu Beginn des Sommerfestes des Kindergartenvereins am Kappeler Streichelzoo hatte sich der Himmel noch wolkenverhangen, fast schon spätherbstlich präsentiert.

Dann drängte sich die Sonne immer mehr durch und gegen Nachmittag hatte sich das Sommerfest dann seinen Namen auch redlich verdient. Sehr zur Freude der vielen Eltern und Großeltern der Kinder, die gemütlich auf den Festbänken plauschten oder das reichhaltige Getränke- und Speisenangebot des Kindergartenvereins genossen.

Währenddessen war für die vielen Kinder jede Menge an Spiel und Spaß auf dem attraktiven Spielplatz mit seinen Sandlandschaften, Rutschen, Karussell und Schaukeln geboten. Dieser war jüngst durch eine beträchtliche Spende aus dem Erlös des Entenrennens im Jahr 2015 vom „Round Table 76 Villingen“ noch um etliche Attraktivitäten bereichert worden. Ein Kreiselkarussell und die Seilbahn wurden von den Besuchern mit Begeisterung angenommen.

Ganz besonders trägt der Brunnen in der Mitte des großen Teiches zur Verschönerung der gesamten Anlage bei. Er ist auch von großer Bedeutung für die Wasserqualität, denn durch die sommerliche Hitze und das viele Futter, das die Besucher dem dortigen Federvieh verfüttern, fing das Wasser immer wieder an zu stinken und drohte umzukippen. Mit dem Brunnen, der das Wasser kontinuierlich umwälzt und mit Sauerstoff anreichert, scheint dieses Problem jetzt endlich vom Tisch zu sein.

Der Renner des Tages für die Kinder war jedoch der Spieleparcours mit seinen Stationen rund um den Pavillon am Streichelzoo. Dafür hatten sich die Erzieherinnen des Kindergartens wieder etliches einfallen lassen. So war Geschicklichkeit gefragt beim Eierlauf, beim Schubkarrenslalom und beim Flaschenangeln. Unter der Regie von Kindergartenleiterin Amalie Rebmann wurde beim Kinderschminken so manches Gesicht in eine farbenfrohe und märchenhafte Tiger- oder auch Katzenmaske verwandelt.

Raritäten wechseln Besitzer

Eine weitere Attraktion beim Sommerfest war der Kinderflohmarkt der Grundschule Kappel, auf dem so manche Rarität ihren Besitzer wechselte. Weitere Abwechslung bereitete der Tierpark mit seinen immer nach Futter gierenden, vierbeinigen und gefiederten Freunden.

Jede Menge Betrieb herrschte an der Getränke- und Essensausgabe, sodass sich Janine Mahlenbrei mit einem Blick in die Bon-Kasse doch ganz zufrieden mit dem Erfolg des diesjährigen Sommerfestes zeigte. Schließlich sei das Sommerfest neben dem Adventsbasar doch eine der wichtigsten Einnahmequellen für den rührigen Kindergartenverein, erläuterte die Vorsitzende.

Flexible Betreuung

Noch 1979 mussten alle Kinder aus Kappel für den Kindergartenbesuch entweder von Ihren Eltern nach Niedereschach gefahren werden oder den Schulbus benutzen. Um den Kindern diese Hektik und Strapazen zu ersparen, wurde aus einer Elterninitiative heraus im September 1979 der Kindergartenverein Kappel gegründet. Inzwischen bietet der Verein eine flexible Betreuung von Montag bis Freitag an sowie durch die angeschlossene Grundschule eine Schulkindbetreuung. Als erste Grundschule und Kindergarten im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde Kappel 2007 in das Pilotprojekt „Bildungshaus 3+10“ aufgenommen. Momentan sind im Kindergarten Kappel 45 Kinder gemeldet, aufgeteilt in zwei Gruppen und betreut von sechs Erzieherinnen.