Niedereschach Sozialverband fährtweiter auf Erfolgskurs

Aktiver VdK Niedereschach/Dauchingen verzeichnet wachsende MitgliederzahlMonatlicher Stammtisch immer sehr gut besucht

Niedereschach/Dauchingen – Weiter auf Erfolgskurs befindet sich der Sozialverband VdK Niedereschach-Dauchingen. Davon zeugten die rundum positiven Berichte bei der Jahreshauptversammlung im Café Restaurant "Bantle". Mit dazu beigetragen haben sicherlich die seit fünf Jahren stattfindende Stammtische jeden ersten Donnerstag im Monat. Mit jeweils zwischen 20 und 35 Gästen ein beachtliches Erfolgskonzept, wie Vorsitzenden Walter Kubas in seinem Jahresrückblick betonte.

Auch Schriftführer Martin Leiprecht konnte von einem überaus erfolgreichen Vereinsjahr berichten, insbesondere was die Mitgliederzahlen betrifft. 38 Neuzugänge seien im vergangenen Vereinsjahr zu verzeichnen gewesen bei zwölf Austritten. Somit habe der VDK zu Jahresbeginn 272 Mitglieder gezählt, aktuell jetzt sogar schon 276. Auch werde die Homepage des VdK immer mehr besucht. Im vergangenen Jahr waren 2666 Aufrufe zu verzeichnen.

Mit zum Bekanntheitsgrad beigetragen hätten sicherlich die beiden Info-Stände in Niedereschach und Dauchingen. An Vereinsaktivitäten nannte Leiprecht den Vereinsausflug nach Friedrichshafen zum Zeppelin-Museum, die Benefiz-Veranstaltung zugunsten Soziale Drehscheibe anlässlich des 55. Geburtstages des Vorsitzenden Walter Kubas in der Waldau-Schenke sowie den Vortrag von Walter Kubas zum neuen Pflegegesetz. Genauso positiv hörte sich der Kassenbericht der Kassiererin Gabriele Kubas an. Nach Abrechnung der Ein- und Ausgaben ergab sich ein Jahresüberschuss von 1019 Euro und somit ein neuer Kassenbestand von insgesamt 8885 Euro.

Dass es beim VDK so gut läuft, verdanke der Verein sicherlich auch einer ganzen Reihe von Aktivitäten, wie dies für einen lebendigen Verein wie den VdK-Ortsverband einfach dazugehöre, so die anerkennenden Worte von Bürgermeister Martin Ragg in seiner einstimmig herbeigeführten Entlastung. Dazu gehörte auch die Info-Veranstaltung zusammen mit der Gemeinde. Inzwischen bereits zum fünften Mal veranstaltet und im Otto-Sieber-Saal immer ein Garant für ein volles Haus. Umso wichtiger sei es auch für die Gemeinde, einen solchen in Sachen Sozialrecht kompetenten Sachverständige wie Kubas in den eigenen Reihen zu haben. Gerade in Anbetracht der sich "außer Rand und Band befindlichen Gesetzgebung" sei es umso wichtiger, dass es solche Interessenverbände im Sozialbereich gibt.

In seinem Ausblick für das Vereinsjahr 2017 nannte Walter Kubas an geplanten Aktivitäten im Sommer wieder die beiden Info-Stände beim Penny-Markt und beim Café Flaig in Dauchingen, den Vereinsausflug im September nach Bad Wurzach mit Besichtigung der berühmten Wallfahrtskirche in Steinhausen. Abschließend erntete der Vorsitzende lautstarken Beifall bei der Erwähnung seiner Sprechstunden in Sachen Sozialrecht. Insgesamt 35 Beratungsgespräche habe er im vergangenen Jahr geführt.

Ehrungen:

Für zehn Jahre Mitgliedschaft im VDK-Ortsverein wurden insgesamt sieben treue Vereinsmitglieder vom Vorsitzenden Walter Kubas und von Bürgermeister Martin Ragg mit dem silbernen Treueabzeichen ausgezeichnet. Dies waren Bernhard Ettwein, Barbara Fischer-Ettwein, Alexander Heinz, Peter Reich, Alfred Renztsch, Carina Rohrer (alle Niedereschach) und Siegfried Sauter (Dauchingen). (gdj)